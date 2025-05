Les amateurs de rétrogaming abonnés au service Nintendo Switch Online ont de quoi se réjouir. Nintendo vient en effet d'annoncer l'ajout de quatre nouveaux titres à sa collection de jeux Game Boy. Cette fournée, disponible dès aujourd'hui pour les détenteurs de l'abonnement de base, apporte une variété de genres. De la survie au RPG, en passant par le puzzle et le shoot'em up. Une belle occasion de (re)découvrir des classiques de la console portable iconique.

Quatre classiques Game Boy à (re)découvrir sur Nintendo Switch Online

La sélection de mai pour la bibliothèque Game Boy et Game Boy Color du Nintendo Switch Online est donc connue. Elle comprend quatre titres qui ont marqué leur époque. Tout d'abord, Survival Kids, un jeu de survie et d'aventure sorti en 1999. Une pépite qui prend une saveur particulière. En effet, la licence s'apprête à faire son grand retour avec un nouvel opus du même nom prévu sur la future Nintendo Switch 2. Les amateurs de shoot'em up ne sont pas oubliés. Gradius: The Interstellar Assault (également connu en Europe sous le nom de Nemesis II: The Return of the Hero) rejoint le catalogue. Ce titre de Konami, sorti au début des années 90, est un classique du genre à défilement latéral. La petite boule rose de Nintendo est aussi de la partie. Kirby’s Star Stacker, un jeu de puzzle coloré et addictif datant de 1997, vient défier les méninges des joueurs. Enfin, pour les fans de jeux de rôle à l'ancienne, The Sword of Hope, développé par Kemco et sorti initialement en 1989, propose une aventure textuelle et d'exploration. Ces quatre jeux sont accessibles via l'application "Game Boy – Nintendo Switch Online". Il suffit de la télécharger sur l'eShop pour tout abonné actif au service de Nintendo.

Four classic #GameBoy titles are now live for #NintendoSwitchOnline members!



☑️ SURVIVAL KIDS

☑️ GRADIUS THE INTERSTELLAR ASSAULT

☑️ Kirby's Star Stacker™

☑️ The Sword of Hope pic.twitter.com/0ZWNLTFZ5Q — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 23, 2025

Des ajouts bienvenus pour l'abonnement Nintendo Switch Online de base

Cette nouvelle vague de jeux est particulièrement notable. Elle concerne l'abonnement de base du Nintendo Switch Online. Ces derniers temps, les ajouts de jeux rétro concernaient plus fréquemment la formule "Pack additionnel". Ce dernier donne accès aux catalogues N64, Mega Drive ou Game Boy Advance. La semaine dernière encore, c'est Killer Instinct Gold (N64) qui rejoignait ce pack. Le mois précédent, c'était au tour de Fire Emblem: The Sacred Stones (GBA) et de plusieurs titres Mega Drive. Les derniers ajouts significatifs pour la section Game Boy et Game Boy Color de l'offre standard remontaient au mois de mars, à l'occasion du Mario Day. Cet arrivage de quatre titres est donc une excellente nouvelle pour les nombreux abonnés à la formule la plus accessible du service.

Un catalogue rétro qui continue de s'étoffer, pour le plaisir des nostalgiques

Avec ces quatre nouveaux venus, Nintendo confirme sa volonté d'enrichir régulièrement son offre de jeux rétro. La firme de Kyoto pioche avec soin dans son immense héritage et celui de ses partenaires pour proposer des expériences variées. Les joueurs japonais bénéficient d'ailleurs des mêmes ajouts cette semaine. Cette stratégie permet non seulement de ravir les joueurs nostalgiques, mais aussi de faire découvrir des titres marquants à une nouvelle génération. Qu'il s'agisse de survie, de puzzle, de RPG ou de shoot'em up, cette sélection pour Game Boy et Game Boy Color a de quoi occuper les abonnés pendant de nombreuses heures. Reste à voir quelles seront les prochaines surprises que réserve Nintendo pour son service en ligne.