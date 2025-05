C'est le genre de petite mise à jour qui a le don de faire jaser dans la communauté des joueurs. L'application Nintendo Today!, lancée en grande pompe en mars 2025 pour devenir LE canal d'information officiel de Nintendo – et particulièrement pour distiller les nouvelles brûlantes concernant la très attendue Switch 2 – semble avoir décidé de jouer la carte du jardin secret. De nombreux utilisateurs, armés de leurs smartphones, ont eu la désagréable surprise de constater qu'il leur est désormais impossible de réaliser des captures d'écran ou d'enregistrer des vidéos du contenu diffusé par l'application. Un changement de cap qui soulève pas mal de questions : Nintendo a-t-il décidé de cadenasser ses précieuses annonces ou assistons-nous à un simple couac technique ?

Nintendo Today! met le holà sur les partages d'informations

Depuis son apparition, Nintendo Today! s'était imposée comme le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les aficionados de la marque, impatients de glaner la moindre bribe d'information sur la Switch 2, dont le lancement est prévu ce 5 juin. Beaucoup de fans avaient pris l'habitude, bien compréhensible, de sauvegarder les annonces les plus importantes, les images exclusives ou les vidéos promotionnelles, que ce soit pour leur collection personnelle, pour les archiver précieusement ou pour les partager avec le reste de la communauté en ligne. Une pratique qui appartient désormais au passé, semble-t-il. En effet, une récente mise à jour de l'application a mis un terme à ces captures. Tenter d'enregistrer une vidéo promotionnelle sur un smartphone récent comme un Xiaomi 15 Ultra se traduit maintenant par un frustrant écran noir. D'autres témoignages affluent, que ce soit sur des appareils Galaxy S23 ou même des iPhone. Parfois, seule la capture vidéo est concernée, d'autres fois, même les simples captures d'écran sont aux abonnés absents. Pour les plus acharnés, il ne reste plus que la bonne vieille méthode D : filmer l'écran de son téléphone avec un second appareil. Pas franchement l'idéal, vous en conviendrez.

Bug malencontreux ou stratégie délibérée de Nintendo ?

La grande inconnue dans cette affaire, c'est de savoir si ce verrouillage est une manœuvre intentionnelle de la part de Nintendo ou s'il s'agit d'un bug un peu capricieux. Les deux scénarios ont leur logique, ce qui ne fait qu'ajouter à la confusion générale. D'un côté, il ne serait pas surprenant que Nintendo cherche à garder un contrôle plus strict sur ses communications, surtout à l'approche d'un lancement aussi crucial que celui de la Switch 2. En poussant les fans à consulter exclusivement son application pour obtenir les informations, la firme s'assure la primeur de ses annonces et limite la dissémination d'informations potentiellement sorties de leur contexte ou les fuites. C'est une manière de maîtriser son image et son calendrier. De l'autre côté, un bug technique n'est jamais totalement à écarter lors du déploiement d'une mise à jour logicielle. Cependant, le fait que ce blocage affecte une large gamme d'appareils et de systèmes d'exploitation (Android comme iOS) pourrait faire pencher la balance vers une action délibérée de la part du géant japonais. Si cette volonté est confirmée, elle risque de décevoir une frange de la communauté qui s'était prise au jeu de l'archivage de ces contenus, considérés comme des petits bouts de l'histoire du jeu vidéo en train de s'écrire.

Un climat de contrôle accru avant le lancement très attendu de la Switch 2

Il faut dire que cette nouvelle restriction sur l'application Nintendo Today! n'est pas la première décision récente de Nintendo à faire sourciller ou à décevoir une partie de sa base de fans. On a appris il y a peu que les clips de gameplay qui pourront être enregistrés directement depuis la Switch 2 seront limités à une durée de 30 secondes pour les joueurs ne possédant pas de carte de capture externe. Une limitation identique à celle que l'on connaît sur la première Switch et que beaucoup espéraient voir disparaître. Autre point qui a fait réagir : pour utiliser la fonctionnalité GameChat sur la nouvelle console, il sera nécessaire d'enregistrer un numéro de téléphone, une mesure justifiée par Nintendo par des impératifs de sécurité. Dans ce contexte un peu tendu, le blocage des captures d'écran et des enregistrements sur Nintendo Today! apparaît pour certains comme une nouvelle étape vers un contrôle plus affirmé de l'information et de l'expérience globale par Nintendo. Tout cela alors que la nouvelle console est sur le point de débarquer et qu'un Nintendo Direct est fortement pressenti pour la fin du mois de mai ou le début du mois de juin, où l'on espère encore découvrir de nombreux jeux vidéo et détails croustillants.