C'est une manœuvre qui n'est pas passée inaperçue : la firme de Kyoto a récemment déposé de nouvelles marques pour deux de ses anciens jeux : The Legend of Zelda: Tri Force Heroes, initialement paru sur 3DS, et Mario Tennis: Ultra Smash, un titre de la Wii U.

Cette double initiative a immédiatement piqué la curiosité des fans, se demandant si cela présageait plus qu'une simple mise à jour de propriété intellectuelle.

Un simple renouvellement ou un véritable signe avant-coureur ?

L'information principale concerne ce double renouvellement de marques. Il s'agit de deux jeux issus d'une période de transition pour la firme, juste avant le raz-de-marée de la Switch. D'un côté, un spin-off Zelda très axé sur la coopération ; de l'autre, un jeu de sport dont le lancement avait été vivement critiqué pour son manque de contenu.

Nintendo have trademarked The Legend of Zelda Tri Force Heroes and Mario Tennis Ultra Smash! via @MikeOdysseyYT



Most likely just a trademark renewal but I would love to see Tri Force Heroes come back in some shape or form https://t.co/ZLulAgBZ66 pic.twitter.com/8Lc0wv0xIo — Genki✨ (@Genki_JPN) January 3, 2026

Il faut toutefois tempérer les attentes. Les grandes entreprises comme Nintendo renouvellent constamment leurs propriétés intellectuelles. C'est une procédure standard pour protéger légalement les marques, surtout lorsque celles-ci approchent ou dépassent la dizaine d'années d'existence. Cette démarche pourrait donc n'être qu'une formalité administrative sans projet concret derrière.

Quel avenir pour ce Zelda si particulier ?

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes est un cas d'école. Développé par Grezzo pour la 3DS, il proposait une aventure pensée pour la coopération à trois joueurs, un format assez unique dans la franchise. Souvent qualifié de "titre oublié", il est l'un des rares jeux Zelda à être resté prisonnier de sa console d'origine.

NEW Trademarks for Mario Tennis Ultra Smash, and The Legend of Zelda Tri Force Heroes! With Mario and Zeldas 40th Anniversary, these 2 games could have ports/remakes appearing in next months Nintendo Direct on Feb 20! Zeldas Anniversary falls on Saturday with the Direct being the… pic.twitter.com/fpwed45Der — Mike Odyssey (@MikeOdysseyYT) January 2, 2026

Son accueil critique mitigé, avec un score de 73 sur Metacritic, n'en faisait pas un candidat évident pour un retour. Cependant, le timing change la donne. Ce renouvellement intervient en plein 40e anniversaire de la saga, ce qui rend la spéculation bien plus légitime. Un portage ou un remake pourrait parfaitement s'intégrer aux célébrations prévues par la marque.

Et Mario Tennis dans cette équation ?

Le cas de Mario Tennis: Ultra Smash est bien différent. Sorti sur une Wii U en fin de vie, le jeu a surtout marqué les esprits par son contenu jugé très léger lors de son lancement. Son retour semble donc moins probable, à moins que la firme n'envisage une version profondément enrichie et repensée pour une console comme la Switch ou sa successeure.

Finalement, ces deux initiatives posent une question plus large sur la stratégie de portage de Nintendo. La firme cherche-t-elle à rendre accessibles des titres "perdus" de l'ère Wii U et 3DS, quitte à retravailler en profondeur les expériences les moins abouties ? L'avenir nous dira si ces renouvellements n'étaient que de la poussière administrative ou les premiers indices d'un retour en force.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le retour de ces jeux est-il officiellement confirmé ?

Non, absolument pas. Pour l'instant, il ne s'agit que du renouvellement de marques déposées, une procédure administrative courante. Toute discussion sur un éventuel remake, portage ou suite reste au stade de la pure spéculation, même si le contexte est intriguant.

Pourquoi le 40e anniversaire de Zelda rend-il cette rumeur crédible ?

Les anniversaires de franchises majeures sont souvent l'occasion pour Nintendo de célébrer son héritage avec des rééditions ou des annonces spéciales. Le fait que le renouvellement de Tri Force Heroes coïncide avec cette date clé rend l'hypothèse d'un retour plus plausible que s'il était survenu à un autre moment.

Qu'est-ce qui était principalement reproché à Mario Tennis: Ultra Smash ?

Le principal reproche fait à Mario Tennis: Ultra Smash à sa sortie était son manque criant de contenu. Les joueurs et la critique ont pointé l'absence de modes de jeu variés, de tournois engageants et de personnages à débloquer, le réduisant à une expérience jugée trop basique par rapport à ses prédécesseurs.

