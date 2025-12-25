L'arlésienne Call of Duty sur une console Nintendo touche peut-être à sa fin. Après des années de spéculation et une promesse ferme de Microsoft lors du rachat d'Activision, des informations concrètes émergent.

Le journaliste bien informé, Jez Corden, a récemment affirmé que le développement du premier opus destiné à la nouvelle console de Nintendo est bien avancé et qu'il "franchit des étapes". La fenêtre de sortie est désormais clairement fixée : 2026.

Quand Call of Duty arrivera-t-il enfin sur la console de Nintendo ?

L'information a été lâchée sur X (anciennement Twitter). En réponse à des internautes, Jez Corden a été clair : "la première version CoD Switch est presque terminée". S'il a d'abord évoqué une sortie dans "quelques mois", il a rapidement précisé son propos en mentionnant 2026 comme une échéance plus réaliste. Cette date marque un tournant majeur pour la stratégie de la marque.

Ce calendrier s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'accord de dix ans signé par Microsoft pour garantir la présence de la licence Call of Duty sur les consoles Nintendo. L'annonce officielle pourrait se faire lors d'un événement comme le Xbox Developer Direct de janvier, un moment logique pour dévoiler un tel partenariat stratégique.

Pourquoi une attente si longue pour les joueurs Nintendo ?

La principale raison de ce retard serait avant tout logistique. Selon les informations partagées, les studios d'Activision n'auraient pas reçu les kits de développement de la Switch 2 assez tôt. Nintendo aurait été particulièrement sélectif dans la distribution initiale de son matériel, ce qui a mécaniquement repoussé le début des travaux sur le portage du jeu.

Cette situation peut surprendre, étant donné l'engagement de Microsoft à assurer une parité de sortie entre les différentes plateformes. Il faut rappeler que la dernière apparition de la licence sur une console Nintendo remonte à Call of Duty: Ghosts sur Wii U en 2013, soit une véritable éternité dans le monde du jeu vidéo.

Quel jeu Call of Duty peut-on espérer sur la console ?

Le mystère reste entier quant au titre exact qui sera proposé. La sortie du récent Black Ops 7, également disponible sur PS4 et Xbox One, laisse penser qu'une version Switch 2 est techniquement plausible, surtout avec l'aide de technologies d'optimisation comme le DLSS. Microsoft a en effet promis une parité totale de contenu et de fonctionnalités.

Cependant, d'autres pistes ne sont pas à écarter. Un portage de Call of Duty Mobile, bien plus simple à réaliser techniquement, reste une possibilité. Une offre d'emploi chez Sledgehammer Games mentionnant une expérience sur Switch ou mobile a d'ailleurs relancé cette hypothèse alternative. L'option la moins probable, mais la plus excitante, serait celle d'un jeu entièrement nouveau et exclusif à l'écosystème Nintendo.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu sortira-t-il aussi sur la première Switch ?

C'est très improbable. Les rumeurs et les contraintes techniques pointent exclusivement vers la Switch 2, bien plus puissante et capable d'accueillir des jeux AAA modernes. L'architecture de la première console est considérée comme trop limitée pour faire tourner une version complète de Call of Duty sans de lourds sacrifices.

S'agira-t-il d'un portage ou d'un jeu dédié ?

L'option la plus probable est un portage du jeu principal qui sortira en 2026, potentiellement Black Ops 7 ou son successeur, afin de respecter l'accord de parité avec les versions Xbox et PlayStation. Microsoft s'est engagé à fournir la même expérience, le même jour, sur toutes les plateformes.

Cette information est-elle officielle ?

Non, il s'agit pour l'instant d'une fuite crédible provenant de l'insider réputé Jez Corden, et non d'une annonce officielle. Ni Activision, ni Microsoft, ni Nintendo n'ont encore communiqué formellement sur le calendrier de sortie ou le titre du jeu concerné.