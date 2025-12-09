Après des années d'un développement pour le moins chaotique, la sortie de Metroid Prime 4: Beyond sur la nouvelle Nintendo Switch 2 était l'un des événements les plus attendus de 2025. Le titre a d'ailleurs reçu un accueil critique positif, salué pour ses combats de boss, son ambiance et ses graphismes impressionnants.

Pourtant, une ombre au tableau vient gâcher la fête : un choix commercial de Nintendo qui suscite l'incompréhension et la colère de nombreux fans.

Quelle est cette fonctionnalité à 30 euros qui divise les joueurs ?

Au cœur du jeu se trouve la Vallée Del Sol, une immense zone désertique servant de hub central que les joueurs doivent traverser régulièrement. Pour ce faire, ils utilisent une moto futuriste, la Vi-O-La. Le problème ? Cette zone est volontairement quasi-silencieuse, avec pour seule ambiance le bruit du vent. Une atmosphère qui en a dérangé plus d'un lors de leurs longs trajets.

i genuinely think the desert would have been at least 3x better if they had put some BANGING music behind it. But it just feels so...vapid #MetroidPrime4 pic.twitter.com/xqCAPxBgWP — André (@AndreSegers) December 3, 2025

C'est là qu'intervient le nouvel Amiibo à l'effigie de Samus Aran. Vendu une trentaine d'euros, cet accessoire débloque une fonctionnalité jukebox pour la moto Vi-O-La, permettant enfin de diffuser les thèmes musicaux du jeu pendant l'exploration de la Vallée. Autrement dit, Nintendo a verrouillé une option de confort audio, que beaucoup considèrent comme élémentaire, derrière un achat physique coûteux, transformant un choix de design délibéré en opportunité commerciale.

Pourquoi la décision de Nintendo est-elle si critiquée ?

Si les Amiibos ont toujours proposé des bonus, ceux-ci étaient souvent perçus comme des ajouts cosmétiques ou des aides mineures. Mais dans le cas de Metroid Prime 4: Beyond, la démarche est perçue différemment. Il ne s'agit plus d'un simple costume ou d'un objet bonus, mais bien d'une fonctionnalité qui impacte directement l'ambiance et l'expérience de jeu pour de longues heures. Pour beaucoup, c'est une micro-transaction déguisée qui ne dit pas son nom.

La critique principale est que cette fonctionnalité aurait dû être une simple option dans les menus du jeu, accessible à tous. Le fait de la monétiser est vu comme une pratique commerciale discutable, qui franchit une ligne rouge. L'Amiibo permet certes d'activer aussi un bouclier d'énergie et de restaurer la santé de Samus, mais c'est bien le verrouillage de la musique qui cristallise les tensions et questionne l'évolution du modèle économique de Nintendo.

Comment la communauté des joueurs réagit-elle ?

Sur les réseaux sociaux et les forums comme Reddit, les vives réactions ne se sont pas fait attendre. Des commentaires comme "30 dollars pour ruiner l'ambiance recherchée ?" ou "Pourquoi ne pas nous donner ce mode jukebox dès le départ ?" illustrent bien le sentiment d'injustice partagé par une partie des joueurs. Le prix de l'accessoire est au centre de toutes les critiques.

Ce cas relance un débat de fond sur la pertinence des contenus exclusifs liés aux Amiibos. Si des rumeurs et quelques fake news ont un temps circulé sur la nature exacte du contenu débloqué, le fait principal demeure : une option de confort basique est conditionnée à un achat supplémentaire. Une situation qui rappelle la polémique autour de la téléportation dans Zelda: Skyward Sword, elle aussi liée à un Amiibo, et qui confirme une tendance de plus en plus marquée chez Nintendo.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'Amiibo de Metroid Prime 4 est-il obligatoire pour jouer ?

Non, absolument pas. Le jeu Metroid Prime 4: Beyond est entièrement jouable et terminable sans posséder l'Amiibo. Ce dernier ne débloque que des fonctionnalités bonus, comme la radio de la moto, un bouclier de protection et une restauration de santé journalière.

Quelles sont les autres fonctionnalités de l'Amiibo Samus ?

Outre la controversée fonction jukebox, l'Amiibo Samus permet d'activer une fois par jour un bouclier d'énergie capable de bloquer une quantité significative de dégâts. Il peut également être utilisé pour restaurer la santé de l'héroïne, offrant une aide ponctuelle dans les situations difficiles.

Cette pratique est-elle nouvelle chez Nintendo ?

Non, l'utilisation d'Amiibos pour débloquer du contenu exclusif n'est pas nouvelle. L'un des cas les plus célèbres reste celui de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, où un Amiibo spécifique était nécessaire pour utiliser une fonction de téléportation rapide. Cependant, le cas de Metroid Prime 4 est particulièrement critiqué car il concerne une fonctionnalité d'ambiance très basique.