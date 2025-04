Combinant l'intelligence artificielle et la gestion massive de documents pour faciliter la recherche et l'organisation des informations, NotebookLM est un outil puissant qui est présenté par Google comme un « collaborateur pour aider à optimiser votre réflexion ».

Particulièrement efficace dans sa capacité à synthétiser les contenus de diverses sources, NotebookLM a introduit une fonctionnalité singulière Audio Overviews qui suscite un réel enthousiasme. Elle permet d'obtenir des résumés audio des thèmes en rapport avec les sources.

Ces résumés audio sont assimilables à des podcasts audio et ils prennent la forme de discussions animées par deux animateurs IA. Le résultat est bluffant par sa fluidité et il sert par exemple d'appréhender plus facilement certains concepts.

Le français pris en charge par Audio Overviews

Jusqu'à présent, Audio Overviews se cantonnait à l'anglais. Google annonce désormais une disponibilité dans une cinquantaine de langues, et le français est de la partie. Par défaut, les résumés audio sont générés dans la langue préférée du compte.

Dans les paramètres de NotebookLM, une option « Langue de sortie » a été ajoutée et permet de sélectionner une langue spécifique pour les résumés audio. Un utilisateur peut donner son avis sur un résumé audio à l'aide de boutons « J'aime » (bonne discussion) et « Je n'aime pas » (mauvaise discussion).

À noter que la fonctionnalité Audio Overviews est toujours étiquetée expérimentale et que la génération peut s'étaler sur plusieurs minutes.

Grâce à l'audio natif pour Gemini

Google indique que la disponibilité dans plusieurs langues est une conséquence de l'intégration audio native de Gemini. Les résumés audio expérimentés dans NotebookLM ont récemment débarqué dans le chatbot IA Gemini (en anglais).