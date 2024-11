Pour le Black Friday Nothing, la marque anglaise au design distinctif propose des offres exclusives sur ses smartphones et écouteurs sans fil, y compris les derniers modèles sortis cette année et les modèles CMF, sa marque dérivée.

Les Phone (2), Phone (2a) (voir notre test), Phone (2a) Plus (test), ainsi que les écouteurs Nothing Ear et Nothing Ear (a) sont disponibles avec des réductions exceptionnelles chez les principaux revendeurs. De plus, certains smartphones sont proposés en pack avec des accessoires offerts chez la Fnac, Boulanger et Free.

Voici d'abord le nouveau Nothing Phone (2a) Plus 256 Go.

Il présente un design unique intégrant des capteurs NFC dans la bobine et une finition "métallique", fruit d'une technologie de nano-revêtement, d'impressions multicouches et d'encres brevetées. Son écran AMOLED FHD+ flexible de 6,7 pouces offre plus d’un milliard de couleurs avec une précision et une efficacité énergétique exceptionnelles.

Équipé du processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G et de 12 Go de RAM, le Phone (2a) Plus offre des performances puissantes avec une efficacité énergétique exemplaire.

Le trio de caméras intègre un appareil photo frontal de 50 MP, une amélioration de 56 % par rapport au modèle Phone (2a). Avec le TrueLens Engine de Nothing, la photographie computationnelle atteint un niveau de réalisme inédit.

Une première mondiale dans le domaine, accédez à ChatGPT via Nothing OS, avec une expérience personnalisée à votre écosystème Nothing. Activez les commandes vocales de ChatGPT avec les écouteurs Nothing via l’application Nothing X, et bénéficiez de widgets personnalisés pour des recherches rapides depuis votre écran d'accueil.

Doté de la plus grande batterie développée par Nothing à ce jour, le smartphone assure jusqu’à deux jours d’utilisation avec une seule charge.

Retrouvez le Phone (2a) Plus 256 Go à seulement 399 € au lieu de 449 € (-11%) sur la boutique officielle Amazon de Nothing pour le Black Friday. La version 8+128 Go est affichée à 298 € soit -7%.



D'autres smartphones et écouteurs Bluetooth sont également en promotion pour le Black Friday, à savoir :

Nothing Ear (a) à 69 € soit -30% (haut-parleur 11 mm, ChatGPT intégré avec smartphone Nothing, réduction active de bruit jusqu'à 45 dB, LDAC, voix claires pour les appels, charge rapide, autonomie jusqu’à 42,5h...)





Nothing Ear à 109 € soit -27% (haut-parleur céramique 11 mm, ChatGPT intégré avec smartphone Nothing, son haute résolution 24 bits avec LDAC et LHDC, réduction active de bruit jusqu'à 45 dB, égaliseur avancé avec 8 bandes de fréquences, charge rapide, recharge sans fil jusqu'à 2,5W, autonomie jusqu'à 40,5h...)

Retrouvez l'ensemble des offres spéciales Black Friday sur la boutique officielle de Nothing chez Amazon.