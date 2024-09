Le souci du détail

La marque Nothing a fait le choix de ne pas lancer de smartphone Nothing Phone (3) avant 2025, préférant se concentrer sur les fonctions IA dont sera pourvu son prochain smartphone de référence.

Cela ne l’a pas empêché de lancer un smartphone Nothing Phone (2a) en début d’année (voir notre test), variante de la lignée Nothing Phone (2) et qui lui permet de toucher un nouveau public grâce à un tarif abordable tout leur proposant son expérience utilisateur via la surcouche Nothing OS.

Quelques mois plus tard, Nothing annonce une évolution douce de ce modèle en dévoilant le Nothing Phone (2a) Plus qui reprend le même design, le même motif lumineux au dos mais fait légèrement évoluer sa fiche technique.

Concernant la présentation, cela ne change pas. La boîte du smartphone s’ouvre grâce à une languette, libérant le smartphone et un minimum d’accessoires. Outre l’appareil mobile, on ne trouvera que la notice et un câble de charge.

Pas de chargeur, pas de coque de protection, il faudra s’équiper en accessoires supplémentaires si l’on ne dispose pas déjà du nécessaire.

Caractéristiques du Nothing Phone (2a) Plus

8,5 mm d'épaisseur pour 190 g

Affichage 6,7 pouces AMOLED FHD+ 120 Hz

Processeur MediaTek 7350 Pro 5G octocore cadencé à 3 GHz

12 Go RAM / 256 Go de stockage

WiFi / Bluetooth 5.3 / NFC / GNSS

Module photo avant 50 mégapixels en poinçon / enregistrement vidéo 4K

Double capteur photo à l'arrière :

- grand angle 50 mégapixels (f/1,88, OIS / EIS)

- ultra grand angle 50 mégapixels (f/2,2, angle de vue 114 degrés)

Batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire 50 W

Compatible 2G à 5G

Prix de référence : 449 €

On garde les bases en peaufinant

Le smartphone Nothing Phone (2a) Plus est en tous points semblable extérieurement à la version standard, avec la même épaisseur de 8,5 mm et un poids de 190 g. On retrouve un bel écran AMOLED de 6,7 pouces FHD+ avec taux de rafraîchissement semi-adaptatif de 120 Hz et lecteur d’empreintes sous l’affichage.

Le smartphone comprend toujours un poinçon centré pour loger le capteur à selfie mais ce dernier évolue vers un module de 50 mégapixels avec ouverture f/2,2 et angle de vue de 80 degrés pour permettre des selfies de groupe. Il est de 32 mégapixels sur le Nothing Phone (2a).

L’affichage est plan et les tranches sont très droites avec un léger biseau à la main pour apporter un arrondi au creux de la main, avec un même positionnement des boutons, alimentation à droite et volume à gauche.

La trappe pour la carte SIM se situe sur la tranche inférieure, à côté du port USB-C qui servira pour la recharge et la synchronisation.

Au dos, on retrouve le même bloc photo rond doté de deux capteurs formant comme un petit visage avec deux yeux comme des billes, dont Nothing revendique l'effet anthropomorphique.

La version testée ici offre le coloris Gray derrière la coque en plastique transparent. Les motifs sous-jacents sont ainsi bien visibles, leur teinte argentée tranche sur le gris mat et plus foncé du reste de la coque, avec un logo Nothing apparaissant plus discrètement sur le côté.

Les teintes ont été choisies pour donner un effet de machinerie et une impression de précision rappelant le soin apporté à sa conception et son assemblage. Et cela fonctionne. Le mix entre teintes argentées métalliques et gris mat sous la coque transparente fait son petit effet.

Le Glyph, ce motif lumineux qui fait la différenciation des smartphones Nothing, est toujours bien présent avec les mêmes trois bandes lumineuses autour du bloc photo et que l’on pourra piloter depuis l’interface.

Le Nothing Phone (2a) Plus est donc semblable au Nothing Phone (2a) si ce n’est qu’il propose un coloris Grey qui n’existe pas pour ce dernier et un coloris Noir “ amélioré “ renforçant les contrastes des motifs à l’arrière.

Un processeur mobile (légèrement) plus puissant

Le processeur mobile fait partie des nouveautés du Nothing Phone (2a) Plus. A la place du Dimensity 7200 Pro du modèle initial, on trouve, et pour la première fois, un SoC Dimensity 7350 Pro profitant d'une gravure en 4 nm chez TSMC.

Armé de 8 coeurs cadencés à 3 GHz, un peu plus haut que son prédécesseur, il conserve en les embellissant légèrement les qualités de son prédécesseur. De son côté, le GPU ARM Mali-G610 MP4 passe à une cadence de 1,3 GHz et est présenté comme 30% plus performant que celui du Phone (2a).

Avec cette nouvelle configuration portée par 12 Go de RAM, le Nothing Phone (2a) Plus s'offre des performances légèrement supérieures dans les benchmarks. Sur AntuTu, benchmark synthétique testant un peu tout, le score se rapproche des 800 000 points (sans les atteindre) là où le Phone (2a) atteint 700 000 points environ.

Sur Geekbench 6, le Nothing Phone (2a) Plus atteint 1200 points en test single core et 2644 points en test multicore, à comparer avec les 1130 / 2570 points du Phone (2a).

La progression sur les performances CPU est légère et elle ne devrait pas faire de grosse différence à l'usage mais elle est toujours bonne à prendre. Cette différence marginale s'observe également sur PCMark avec un score restant très proche sur une simulation des tâches et une utilisation de l'interface au quotidien.

Le nouveau processeur du Nothing Phone (2a) Plus ne changera donc pas fondamentalement la donne mais apportera un peu plus d'aisance dans certains compartiments, notamment les jeux.

Sur ce point, Nothing OS 2.6 apporte un nouveau mode jeu et différentes fonctionnalités axées sur les aspects ludiques. Un tap fait surgir le panneau de contrôle gaming pour modifier les options dont beaucoup sont pensées pour rejeter un appel et le reprendre plus tard sans avoir à revenir dans l'interface principale.

Le Mode jeu utilise une technologie HyperEngine 5.0 dont les algorithmes pilotés par IA apportent stabilité du framerate et réduction de la consommation d'énergie dans le rendu des visuels.

Et si la capacité de la batterie ne change pas, à 5000 mAh, elle profite d'une charge filaire un peu plus rapide de 50 W (au lieu de 45 W) avec la promesse d'un temps de charge réduit de 10%.

La belle autonomie du Nothing Phone (2a) se retrouve dans cette version Plus et l'on pourra profiter de plus d'une journée et demie de fonctionnement sur une charge, ce qui reste assez confortable. Elle semble toutefois légèrement réduite par rapport au Phone (2a). La faute au processeur plus puissant ?

L'interface Nothing OS ne change pas par rapport à la précédente version avec son style épuré et voulant se limiter à l'essentiel tout en offrant des options pour se déconnecter ou se renseigner sur l'actualité à l'aide de l'IA ChatGPT grâce au nouveau widget disponible dans le Google Play Store.

C'est aussi de là que l'on pourra personnaliser et piloter le motif lumineux Glyph au dos du smartphone qui conserve toutes ses fonctionnalités : effets lumineux spécifiques selon l'appelant, notifications ou soutien à certaines applications.

Le configuration du Glyph, avec ses trois bandes lumineuses autour du bloc photo, reste la même que précédemment : voir notre test du Nothing Phone (2a).

Mêmes capteurs photo sauf pour les selfies

Le Nothing Phone (2a) Plus exploite le même bloc photo composé de deux capteurs 50 mégapixels (grand angle et ultra grand angle) que le Phone (2a), avec les mêmes caractéristiques.

L'expérience utilisateur ne changera donc pas, avec les mêmes forces et faiblesses des capteurs, bons avec une forte luminosité, plus mitigés en basse lumière mais exploitables en fonction de la lumière résiduelle pour le module grand angle et en difficulté pour l'ultra grand angle.

Nothing indique utiliser une photographie computationnelle TrueLens Engine pour optimiser ses clichés, agrémentée d'un mode scannant la scène pour produire des couleurs éclatantes et des contrastes vifs tout en conservant un aspect naturel grâce à la technologie Ultra XDR.

Nothing Phone (2a) Plus : ultra grand angle

Nothing Phone (2a) Plus : grand angle

Nothing Phone (2a) Plus : zoom x2

Tant que la lumière est bien présente, les clichés sont propres et riches en détails. On retrouve des déformations aux marges de l'image sur l'ultra grand angle et son large angle de vue de 114 degrés et le rendu reste équilibré.

Le zoom x2 proposé se tient mais il restera difficile d'aller beaucoup plus loin. Si le zoom x4 reste encore exploitable, c'est beaucoup plus difficile au-delà et le zoom x10 numérique aura du mal à restituer une scène, même avec beaucoup de lissage.

De nuit, le résultat est variable et dépendra de la présence ou non de sources lumineuses dans la scène. Comme le Phone (2a), les sources directes tendent à rayonner, ce qui peut gâcher un peu un rendu qui peut pourtant agréablement surprendre avec un peu d'effort de composition.

Ce qui varie dans la configuration photo, c'est le capteur à selfie qui passe de 32 mégapixels sur le Phone (2a) à 50 mégapixels sur la version Plus. Cela permet à Nothing de parler de smartphone doté de trois capteurs 50 mégapixels.

Ce n'est pas forcément ce que l'on entend par triple capteur photo 50 mégapixels mais cela va permettre d'embellir sensiblement les selfies en renforçant les détails et en améliorant le rendu de la texture de la peau.

Même en intérieur, le module logé en poinçon capte assez de lumière pour offrir un rendu équilibré, tant dans la richesse des détails que dans le respect des teintes. Nothing indique avoir amélioré plusieurs aspects des algorithmes de photographie computationnelle

A noter qu'il est possible de prendre le selfies directement en 50 mégapixels et de réaliser des enregistrements vidéo en 4K. Attention, seul le capteur principal est stabilisé OIS / EIS.

Conclusion

Le smartphone Nothing Phone (2a) Plus reprend l'esssentiel du (2a) lancé quelques mois plus tôt en ajoutant de nouvelles finitions plutôt réussies, un processeur légèrement plus puissant, une charge rapide filaire un peu plus vive et un capteur photo avant passant à 50 mégapixels et capable d'enregistrer en 4K.

Le grand écran AMOLED 6,7 pouces reste un point fort du smartphone et l'appareil mobile saura mettre en valeur les contenus comme les vidéos visionnées en ligne, avec de belles couleurs et des teintes naturelles.

Pour le reste, le smartphone ressemble beaucoup à son prédécesseur dans la prise en main, le design et la façon de l'utiliser. On note tout de même quelques avancées avec la surcouche Nothing OS 2.6, notamment pour appuyer l'aspect gaming renforcé du smartphone.

L'interface conserve son aspect épuré en se concentrant sur l'essentiel, avec des fonctionnalités pour déconnecter de la vie numérique. Et comme précédemment, le Glyph lumineux au dos ajoute à la fois de l'originalité et une autre façon d'interagir.

Le nouveau processeur Dimensity 7350 Pro 5G apporte une légère amélioration des performances qui sera plus sensible côté GPU que CPU. L'utilisation au quotidien n'en sera pas fondamentalement changée mais il offrira un peu plus de confort pour les jeux et le Mode Jeu pour optimiser le fonctionnement et limiter les distractions des appels et des notifications.

La charge filaire légèrement plus rapide et surtout le capteur 50 mégapixels à l'avant apportent des améliorations par petites touches qui bonifient le smartphone mais font aussi grimper son tarif.

Vous trouverez sur le site officiel de Nothing le smartphone Nothing Phone (2a) Plus 12+256 Go à 449 €.

A noter que pour tout achat de ce smartphone entre le 5 et le 15 septembre 2024, vous pourrez économiser jusqu'à 25% sur les écouteurs ou les montres, et 40% sur les accessoires.