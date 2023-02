Nothing n'a pas encore véritablement lancé sa campagne de communication autour de son prochain smartphone. Après un Phone (1) qui a rencontré un certain succès, la marque évoquait l'arrivée prochaine d'un nouvel appareil techniquement plus à jour.

Le Nothing Phone (2) vise le haut de gamme

Sur le salon du MWC de Barcelone, Qualcomm a récemment présenté la liste de ses partenaires pour Snapdragon Satellite, la technologie qui permettra aux smartphones de profiter d'appels satellitaires. Qualcomm ambitionne d'aller un peu plus loin avec sa technologie qui ne se limitera pas aux appels, mais devrait permettre d'échanger des messages instantanés également.

Lors des présentations, Qualcomm a ainsi évoqué Honor, Motorola, Xiaomi, Vivo, Oppo ainsi que la marque Nothing. Et puisque l'on sait également qu'il faudra absolument disposer d'un Snapdragon 8 Gen 2 pour profiter du service présenté, on peut en déduire que le Nothing Phone (2) embarquera le SoC haut de gamme de Qualcomm.

Le Nothing Phone (2) fera ainsi un bond significatif dans les performances puisque le premier appareil s'orientait vers un Snapdragon 778G+ de milieu de gamme. Le prochain appareil viendra donc jouer des coudes avec les appareils premiums du marché cette année.