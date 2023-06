Sans perdre son intérêt pour les écouteurs sans fil, la marque Nothing s'est aussi lancée dans les smartphones. Après tout, Son dirigeant Carl Pei a longtemps oeuvré au succès de OnePlus et la création du smartphone Nothing Phone (1) était un peu un retour à ses premières amours, avec une stratégie que n'aurait pas reniée son ancien employeur.

Pas trop cher en misant sur une configuration de milieu de gamme et atypique par son motif lumineux au dos, le smartphone a su s'attirer la sympathie du public. Fort de cette première expérience positive, le fabricant se prépare donc à lancer un nouveau modèle.

Le Nothing Phone (2) assurera une montée en gamme en exploitant un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 plus puissant, tout en conservant a priori le Glyph lumineux qui a servi d'élément différenciant au modèle initial.

Un mois de juillet illluminé par le Glyph

La marque Nothing a commencé à teaser son nouveau smartphone, dévoilant quelques détails et une fenêtre de lancement pour l'été 2023, depuis peu précisée au mois de juillet.

Come to the bright side.



Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST.



Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx — Nothing (@nothing) June 13, 2023

La stratégie de dévoilement progressif par petites touches rappelle également celle de OnePlus en ses jeunes années, avec un goût certain pour les réseaux sociaux. C'est par ces mêmes réseaux que l'entreprise confirme la date de lancement du smartphone : ce sera pour le 16 juillet 2023.

Transparence et luminosité

Le teaser qui accompagne cette annonce laisse peu de doutes sur le maintien du Glyph (avec de légères variations) et de la coque transparente dans le design du nouveau smartphone qui, selon les rendus en fuite, resterait très proche du Nothing Phone (1), tandis que l'accroche "Come to the bright side" est également un signe révélateur de ce qui se prépare.

Rendu supposé du Nothing Phone (2) - credit : @Onleaks

La présence des tentacules est plus étonnante mais on se souvient que le Nothing Phone (1) avait fait la part belle à des perruches lors des pré-annonces. Les caractéristiques du nouveau smartphone ne sont pas complètement connues mais il ne faudra plus attendre bien longtemps avant de découvrir les atouts du Nothing Phone (2).