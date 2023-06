La jeune marque Nothing a dévoilé l'an dernier un premier smartphone Nothing Téléphone (1) s'illustrant par son dos transparent et son motif lumineux Glyph réagissant selon les applications.

Si ce premier modèle est tourné vers le milieu de gamme, l'entreprise prépare un nouveau modèle qui montera en gamme et dont quelques indices fournissent déjà une première idée.

Un teaser indiquait notamment que le dos transparent et le motif lumineux seraient sans doute conservé. Alors que le Nothing Phone (2) doit être officialisé durant le mois de juillet, le leaker @Onleaks propose déjà des rendus du smartphone avec le site Smartprix.

On prend le même et on recommence

D'après les images, obtenues d'après des prototypes, le smartphone conservera bien les éléments distinctifs du premier modèle tout en se dotant de tranches nettes marquées de lignes d'antennes.

Le motif Glyph lumineux à l'arrière devrait rester globalement le même par rapport au Nothing Phone (1), surlignant différents éléments comme les capteurs photo, la recharge sans fil et la connectique USB-C.

Le point rouge de l'enregistrement vidéo sera remplacé par une diode étirée située à peu près au même endroit tandis que le flash sera à double LED. Autour du circuit de charge sans fil, le motif lumineux est désormais discontinu, ce qui devrait offrir encore plus de possibilités de personnalisation.

Une fiche technique relevée

Le smartphone embarquera toujours deux capteurs photo au dos dont il reste à voir dans quelle mesure ils seront améliorés par rapport au modèle précédent. Le Nothing Phone (2) embarquera un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage et proposera une batterie de 4700 mAh avec charge rapide.

A l'avant, le Nothing Phone (2) conservera un affichage avec poinçon en angle. Le smartphone ne proposera toujours pas de prise casque mais il se voudra plus respectueux de l'environnement en exploitant plus de matériaux recyclés que son prédécesseur.

Nothing a déjà annoncé que le Nothing Phone (2) sera annoncé durant le mois de juillet 2023. Son prix n'est pas encore connu. On attend également d'en savoir plus sur l'évolution de l'interface Nothing OS posée sur Android.