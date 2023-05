Si les premiers produits de la firme Nothing de Carl Pei (ancien dirigeant de OnePlus) ont débuté par des écouteurs sans fil, il n'a pas fallu longtemps pour proposer un premier smartphone Android sous la forme du Nothing Téléphone (1).

Plutôt que de lutter sur le segment haut de gamme, le modèle s'est voulu moins agressif sur la fiche technique tout en proposant un design atypique avec un motif Glyph à l'arrière de l'appareil mobile.

Sur cette première lancée plutôt bien accueillie par le public (un chiffre de 750 000 unités écoulées est avancé) et qui n'est pas sans rappeler la stratégie initiale de OnePlus, Nothing s'apprête à lancer un nouveau smartphone Nothing Phone (2) qui devrait monter en gamme.

S'installer durablement sur le segment des smartphones

L'entreprise a commencé à teaser le produit en affichant un détail de sa coque et prépare un lancement pour l'été 2023. Dans un entretien à Forbes, Carl Pei évoque ce nouveau modèle qui devrait continuer sur la lancée du design transparent qui constitue l'empreinte de ses premiers produits.

Détail du futur Nothing Phone (2)

Il confirme de nouveau que le Phone (2) embarquera un processeur mobile Snapdragon 8+ Gen 1 (et non le plus récent Snapdragon 8 Gen 2), principalement pour des raisons de coûts et alors que Nothing ne cherche pas forcément à faire de son smartphone un flagship onéreux.

Cela permettra néanmoins d'offrir une vraie différence de performances par rapport au Nothing Phone (1) et de bien différencier les deux appareils mobiles.

Lancement estival

Carl Pei lâche aussi l'information de la capacité de la batterie qui sera donc de 4700 mAh, soit légèrement plus que celle du Phone (1), de 4500 mAh, et constituant un standard pour les smartphones Android.

Enfin, le dirigeant de Nothing précise la fenêtre de lancement du Nothing Phone (2) en indiquant qu'il sera dévoilé durant le mois de juillet 2023. A voir comment cela se conjugera avec les annonces de plusieurs autres fabricants ayant aussi choisi le début de l'été pour dévoiler leurs nouveautés.

On pense notamment à Samsung qui prévoirait de lancer ses smartphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 plus tôt cette année, ou même à OnePlus dont au moins un smartphone Nord pourrait faire son apparition au même moment.