Après avoir débuté par les écouteurs sans fil TWS, la jeune entreprise Nothing a capté l'attention des médias et du public en proposant un smartphone Nothing Phone (1) positionné en milieu de gamme mais se démarquant par son motif lumineux au dos.

Le modèle a pu se démarquer de la riche concurrence sur ce segment mais c'est aussi par sa surcouche Nothing OS épurée que la startup entend être reconnue. Son CEO Carl Pei suit une stratégie rappelant celle de OnePlus à ses débuts où il a officié durant plusieurs années (avec également un système de réservation aux débuts du smartphone pour jauger la demande autant que la lisser dans le temps et aménager la production).

La firme a déjà indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'essai et qu'elle préparait une gamme dont elle revendique le soin apporté aux détails, sans vouloir jouer dans la surenchère de modèles et de variantes qu'elle ne pourrait de toute façon pas tenir.

Un Nothing Phone (2) après mi-2023

Autant proposer des smartphones à un rythme plus lent mais mûrement réfléchis et sur lesquels il est possible de se concentrer sans se précipiter. Carl Pei a confirmé l'arrivée prochain d'un nouveau smartphone Nothing Phone (2) dans les trimestres à venir, en indiquant qu'il aura un positionnement plus haut de gamme.

Si les détails n'ont pas été évoqués, le site MySmartPrice diffuse des informations à son sujet, d'après une source bien connue pour ses fuites mais qui reste pour le moment anonyme.

On apprend ainsi que le smartphone porte la référence A065 (contre A063 pour le Nothing Phone (1) et qu'il sera lancé durant le second semestre 2023. D'après la même source, le nouvel appareil mobile exploitera la prochaine évolution du SoC premium Snapdragon de Qualcomm, qui pourrait correspondre au Snapdragon 8 Gen 2+ si la firme de San Diego maintient ses habitudes.

Une configuration haut de gamme, pas forcément premium

MySmartPrice table sur une officialisation au troisième trimestre 2023, ce qui exclurait en principe un SoC Snapdragon 8 Gen 3 plus tardif. Le processeur mobile serait accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage.

Carl Pei évoquant Nothing OS et le Nothing Phone (1)

La capacité de la batterie serait légèrement plus élevée, à 5000 mAh, contre 4500 mAh pour le Nothing Phone (1). A l'avant, on trouvera logiquement un affichage AMOLED avec rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

Le lancement du Nothing Phone (2), si c'est bien son nom final, sera mondial et Carl Pei a déjà évoqué un focus sur le marché US, accro à l'iPhone et aux smartphones Galaxy de Samsung, mais l'Europe devrait être servie elle aussi.