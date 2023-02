Durant des années, les smartphones de référence Galaxy S de Samsung ont été proposés avec un processeur mobile Exynos tandis que les versions US profitaient d'une puce Snapdragon.

Si les écarts de performances étaient minimes au départ, ils se sont élargis au fil des années jusqu'à devenir problématiques. Pour la série Galaxy S23 tout juste annoncée, le groupe coréen a fait le choix de proposer un unique processeur Snapdragon 8 Gen 2 sur toutes les variantes.

Mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'une version spéciale "For Galaxy" différente du processeur mobile Snadragon 8 Gen 2 standard qui commence à équiper les smartphones premium de différents fabricants...et dont les coeurs gravés en 4 nm sont produits par TSMC, le fondeur taiwanais rival de Samsung Foundry.

Augmentation des fréquences CPU et GPU

Quelles sont les différences ? Les informations ne sont pas forcément faciles à obtenir mais on sait que le coeur le plus puissant du CPU est surcadencé à 3,36 GHz au lieu de la valeur normale 3,2 GHz.

Le GPU profite aussi d'un boost en fréquences qui le fait passer à 719 MHz au lieu de 680 MHz. Ces éléments apporteront un léger gain en performances mais ont sans doute été soigneusement calibrés pour ne pas trop empiéter sur l'autonomie.

Augmenter la fréquence d'un processeur tend à augmenter la consommation d'énergie et ce de façon non linéaire avec un petit gain de performance se traduisant par une forte hausse de consommation.

Cela peut jouer aussi sur la température de fonctionnement et réduire la durée de vie du composant, même si les Galaxy S23 sont dotés de solides systèmes de refroidissement pour maîtriser cet aspect.

Un Snapdragon 8 Gen 2+ déguisé ?

En soi, ces augmentations de fréquence ne devraient pas être très voyantes dans un usage au quotidien mais ils donneront un petit coup de fouet dans les benchmarks.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 2 des Galaxy S23 fera également usage d'une fonction de segmentation sémantique, un procédé qui reconnaît et sépare les différents éléments d'une photo pour les traiter spécifiquement et obtenir un rendu équilibré pour chaque composante de l'image, plutôt qu'un traitement appliqué à la totalité du cliché.

De fait, et à moins que Qualcomm et Samsung restent muets sur des modifications internes plus poussées, le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy ressemble beaucoup à l'évolution légère Snapdragon 8 Gen 2+ arrivant généralement six mois après la puce originale.

S'agit-il en fait d'une avant-première réservée à Samsung mais qui sera proposée ensuite à tous les fabricants ou existera-t-il une version Plus différente plus tard dans l'année ? Il est trop tôt pour le dire.