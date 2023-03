La marque Nothing vient d'annoncer des écouteurs Nothing Ear (2) et renouvelle ainsi le premier produit lancé par la jeune firme créée par Carl Pei, ancien co-fondateur de OnePlus et passé par Oppo.

Si elle renoue avec son point de départ, un autre produit est attendu cette année : un nouveau smartphone Android après le Nothing Phone (1) et son dos à motifs Glyph lumineux.

La firme cherche ainsi à se démarquer sur un marché très concurrentiel en proposant du nouveau en hardware comme en software avec son interface Nothing OS épurée.

Nothing Phone (1) : le Glyph pour se distinguer

Ayant de la suite dans les idées et une propension à utiliser les réseaux sociaux pour faire monter le buzz, Carl Pei a déjà confirmé l'existence d'un nouveau smartphone en préparation, probablement baptisé Nothing Phone (2).

Montée en gamme à prévoir

Il n'en a pas encore révélé grand-chose sinon que l'appareil mobile devrait monter en gamme tout en conservant les efforts pour épurer le style et proposer une interface cohérente, éliminant le superflu.

Le doute subsiste sur le processeur embarqué mais les rumeurs s'orientent vers un Snapdragon 8+ Gen 1 qui éviterait donc la version plus récente (et plus onéreuse) Snapdragon 8 Gen 2.

Les quelques bruits de couloir au sujet du Nothing Phone (2) évoquent logiquement une configuration qui comprendrait 12 Go de RAM (extensible en RAM virtuelle) et 256 Go de stockage.

Déjà en cours de certification en Inde

Un affichage AMOLED avec rafraîchissement de 120 Hz adaptatif sera sans doute aussi de la partie tandis que la batterie offrirait une capacité de 5000 mAh avec charge rapide. Le tout sera épaulé par la dernière évolution de Nothing OS.

Si Carl Pei évoque un lancement "plus tard dans l'année", le Nothing Phone (2) est déjà repéré dans la base de données indienne BIS en vue de sa certification. On y découvre que sa référence est AIN065 (ou A065, sachant que le modèle initial porte la référence A063), ce qui permettra de le détecter à d'autres occasions, chez d'autres organismes de certification et dans les benchmarks.

Cela pourrait suggérer un lancement pas si lointain en Inde et sur les marchés européens et plus tard aux Etats-Unis, un territoire que Nothing veut aussi tenter de séduire.