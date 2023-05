La marque Nothing a débuté son activité par les écouteurs sans fil Bluetooth mais elle n'a pas longtemps résisté à l'envie de lancer un premier smartphone avec le Nothing Phone (1).

Le modèle se positionne en milieu de gamme et ne mise pas tant sur sa fiche technique que sur sa finition avec un Glyph lumineux au dos et une interface Nothing OS épurée.

Après cette entrée en matière, Nothing va poursuivre avec un second smartphone dont son dirigeant Carl Pei a déjà confirmé l'existence et précisé un positionnement plus haut de gamme.

Premier teaser

Un smartphone Nothing Phone (2) se prépare donc pour cette année mais le fabricant n'avait pas encore donné de fenêtre de lancement spécifique. Cela commence à se préciser avec un premier teaser annonçant la couleur : ce sera pour l'été 2023.

L'annonce en profite pour souligner ce qu'a déjà annoncé Carl Pei : " Premium ". On sait déjà que le smartphone embarquera un processeur mobile haut de gamme Snapdragon 8 mais cette notion de premium est peut-être à comprendre avec le contexte du Nothing Phone (1), ce qui pourrait donner un smartphone à la fiche technique plus relevée mais qui pourrait conserver un tarif attractif dans la logique des flagship killers des premières années de OnePlus.

Et pour couronner le tout, une animation dévoile quelques détails du futur Nothing Phone (2). Pas assez pour bien comprendre de quoi il s'agit, avec une diode rouge clignotante mais aussi ce qui ressemble à une sorte de slider.

Le mystère du design Nothing

Un élément blanc en diagonale suggère que le futur smartphone pourrait conserver le Glyph lumineux et un mystérieux cerclage légèrement apparent sous une texture laisse peu d'indices compréhensibles.

Pas facile de deviner à quelle partie du smartphone tout ceci correspond, même si la diode pourrait être celle de l'enregistrement vidéo et correspondrait donc à la partie supérieure du dos du smartphone.

Nul doute que Nothing va maintenant multiplier les annonces et les détails concernant le Nothing Phone (2) en amont de sa présentation officielle qui pourrait ne pas être très éloignée.

Un site officiel consacré au Nothing Phone (2) est déjà en place et permet de laisser son adresse e-mail pour ne rien manquer de ce qui va se préparer ces prochains mois.