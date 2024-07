Le jeune fabricant Nothing piloté par Carl Pei, ancienne tête pensante de OnePlus, ne prévoit pas de lancer de smartphone Nothing Phone (3) cette année pour se concentrer sur le développer d'une surcouche intégrant une bonne dose d'intelligence artificielle.

En attendant ce prochain modèle de référence, la firme a tout de même annoncé le Nothing Phone (2a) au mois de mars en cherchant à descendre en gamme tout en préservant le design à base de coque transparente et de motif lumineux et l'expérience utilisateur procurée par la surcouche Nothing OS.

Quatre mois plus tard, le fabricant annonce déjà une déclinaison de ce modèle sous la forme du Nothing Phone (2a) Plus. Dans les faits, le smartphone conserve le design de son précédesseur et l'essentiel de ses caractéristiques.

Processeur et capteur à selfie améliorés

On reste donc sur un smartphone visant le milieu de gamme avec tout de même un affichage AMOLED 6,7 pouces, le même grand bloc photo circulaire avec deux modules de 50 mégapixels (principal et ultra grand angle) et une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 50W.

Le "Plus" du nouveau smartphone vaut essentiellement pour son processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro (au lieu du Dimensity 7200 Pro) et du capteur à selfie qui passe désormais à 50 mégapixels (au lieu de 32 mégapixels).

La nouvelle puce, gravée en 4 nm et cadencée à 3 GHz, améliorera légèrement les performances du smartphone dans les tâches quotidiennes mais montrera surtout des gains dans les jeux où elle serait plus performante de 30% par rapport à celle du Nothing Phone (2a) grâce à un GPU ARM Mali-G610 MC4.

Pas encore annoncé en France

A bord, on trouvera toujours Android 14 et la surcouche Nothing OS avec son style spécifique épuré mais très réactif. Et à l'arrière, le Nothing Phone (2a) Plus comporte le même système Glyph lumineux à trois bandes LED étendant les possibilités et la personnalisation du smartphone.

Parmi les nouveautés, un widget News Reporter peut utiliser ChatGPT pour résumer l'actualité du jour (en anglais) avec la voix de Tiom Holbrow, directeur financier de Nothing.

Le smartphone sera disponible en deux livrées avec des coloris noir ou argent et un aspect métallisé prononcé. Le prix en France n'est pas encore connu (il faudra attendre septembre) mais le Nothing Phone (2a) Plus sera proposé au Royaume-Uni au tarif de £399 (470 € environ) en version 12 / 256 Go et aux Etats-Unis à 399 dollars.

Reste la grande question : est-il vraiment judicieux de lancer une déclinaison Plus assez proche du modèle original aussi rapidement sans mécontenter une partie des acheteurs du Nothing Phone (2a), qui semble par ailleurs rencontrer un certain succès ?