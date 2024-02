Le jeune fabricant Nothing, porté par l'ancien dirigeant de OnePlus Carl Pei, s'apprête à dévoiler son troisième smartphone, après les modèles Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2).

Par sa dénomination, le Nothing Phone (2a) suggère naturellement qu'il sera une variation du précédent modèle et les premiers indices sur sa fiche technique laissent penser à une version allégée, positionnée en milieu de gamme.

On évoque ainsi un grand écran AMOLED et un processeur Dimensity 7200 de MediaTek avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour un smartphone dont le prix tournerait autour de 400 euros.

Toucher un nouveau public sans rogner sur la qualité

Le motif lumineux, ou Glyph, élément différent des smartphones Nothing, devrait toujours être présent. Des rendus contradictoires ont circulé ces derniers jours mais le consensus semble tourner autour d'un bloc photo circulaire central de deux capteurs, entouré de plusieurs bandes lumineuses.

Rendu supposé du Nothing Phone (2a) (credit : Evan Blass)

Le Glyph du Nothing Phone (2a) serait un peu moins étendu et un peu discret que précédemment mais toujours bien présent. Nothing a commencé la phase de teasing du smartphone, signalant un lancement dans les semaines qui viennent.

Si l'on pouvait penser qu'il profiterait du salon MWC 2024 de Barcelone, fin février, pour révéler son produit, la date de présentation sera finalement différente : le fabricant vient d'annoncer la présentation du Nothing Phone (2a) pour le 5 mars 2024, à 12h30 heure française.

Fresh Eyes, du nouveau en milieu de gamme

Dans un nouveau teaser "Fresh Eyes" qui semble confirmer la nouvelle disposition des capteurs photo et via une vidéo, Nothing explique la philosphie du nouveau modèle en expliquant vouloir faire de la qualité en milieu de gamme, là où les autres constructeurs tendent à se focaliser sur leurs produits haut de gamme et négligeraient les catégories sous-jacentes en ne leur donnant pas le même soin et souci du détail.

Le fabricant compte ainsi sur ses efforts dans la finition de son produit et sur son interface spécifique Nothing OS pour se démarquer sur le très difficile segment de milieu de gamme.

Cela suffira-t-il pour se distinguer et élargir sa base d'utilisateur ? Réponse début mars.