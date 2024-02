Parti de OnePlus dont il a été le CEO durant plusieurs années, Carl Pei a fondé l'entreprise Nothing qui n'a pas tardé à proposer des smartphones. Comme il n'est pas facile pour un nouvel acteur de percer sur un marché saturé, sa différenciation se joue sur son dos lumineux Glyph et sur son interface épurée Nothing OS.

La marque veut proposer des smartphones bien pensés qui se concentrent sur l'ergonomie et les fonctions essentielles. Après les Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2), elle se prépare à lancer un troisième modèle baptisé Nothing Phone (2a).

Nothing Phone (2a), à l'assaut du milieu de gamme

Il devrait constituer un point d'étape et ouvrir un nouveau positionnement au fabricant en jouant de nouveau sur le motif lumineux Glyph et sur une attention au détail qui manquerait à l'essentiel des smartphones non premium, d'après son dirigeant.

Doté d'un grand affichage 6,7 pouces AMOLED et d'un processeur Dimensity 7200, il constituera une proposition en milieu de gamme capable d'intéresser un public plus large tout en faisant découvrir les vertus de la marque.

Des tarifs plutôt attractifs

Si le Nothing Phone (2a) ne sera pas officialisé avant le 5 mars 2024, son tarif commence déjà à émerger. Proposé potentiellement à 349 € en version 8 / 128 Go et 399 € en version 12 / 256 Go (source Roland Quandt de Winfuture) sur le marché français, il confirmerait (il faudra attendre la présentation officielle) un nouveau positionnement pour les smartphones Nothing, proposés jusque là entre 400 et 600 €.

Nothing suit en accéléré la stratégie de OnePlus avec ses modèles de référence premium et ses versions Nord installées sur le segment de milieu de gamme, tout en évitant d'aller trop au contact du segment premium, difficile à maîtriser quand on est un petit acteur.