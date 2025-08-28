C'est un classique de la communication high-tech, mais la pilule est toujours difficile à avaler. La marque britannique Nothing, qui a bâti sa réputation sur la transparence et un design léché, a été prise en flagrant délit de publicité trompeuse. Des photos présentées comme ayant été prises avec son nouveau Phone (3) se sont révélées être des clichés professionnels achetés sur une banque d'images.

Comment la supercherie a-t-elle été découverte ?

L'affaire a éclaté lorsqu'un utilisateur a remarqué que les photos affichées sur les modèles de démonstration du Phone (3) en magasin semblaient un peu trop parfaites. Accompagnées du message "Voici ce que notre communauté a capturé avec le Phone (3)", ces images étaient en réalité disponibles à l'achat sur la plateforme Stills.

Le pot aux roses a été définitivement découvert lorsque des médias ont contacté les photographes. L'un d'eux, Roman Fox, a confirmé avoir pris son cliché avec un appareil photo professionnel Fujifilm en 2023, bien avant la sortie du smartphone. Nothing avait bien acheté la licence, mais l'utilisation qui en a été faite est clairement trompeuse.

Quelle a été la réaction de Nothing ?

Face à l'évidence, l'entreprise n'a pas eu d'autre choix que de plaider coupable. Akis Evangelidis, cofondateur de la marque, a qualifié l'incident d'"erreur regrettable" sans "intention malveillante".

Selon lui, ces photos professionnelles n'étaient que des "éléments provisoires" utilisés pour des tests sur les unités de démonstration, quatre mois avant le lancement. Il assure que ces images auraient dû être remplacées par de vrais clichés pris avec le téléphone, mais que "certains modèles n'ont pas été mis à jour". Une explication qui peine à convaincre et qui ressemble à un manque de vigilance coupable.

Cette pratique est-elle courante dans l'industrie ?

Malheureusement, oui. Nothing n'est pas le premier constructeur à se faire épingler pour de la publicité trompeuse. Des accusions ont été portées contre des entreprises majeures telles que Huawei, Samsung et Nokia pour avoir prétendument utilisé des images capturées avec des appareils photo reflex professionnels afin de promouvoir leurs téléphones intelligents.

Toutefois, cette situation porte un préjudice considérable à Nothing. La marque a établi son image de marque basée sur une communication sincère et une relation de confiance avec sa communauté. Ce type de "mensonge" marketing, même s'il est présenté comme une erreur, laisse un goût amer et entache durablement la crédibilité de l'entreprise.

Foire Aux Questions (FAQ)

De quelles photos s'agit-il ?

Cinq clichés étaient présentés sur les téléphones de démonstration, montrant notamment une cage d'escalier, un phare de voiture ou encore le portrait d'une femme. Toutes provenaient de la banque d'images Stills.

Est-ce que c'est illégal ?

Utiliser des photos dont on a acheté les droits n'est pas illégal. En revanche, les présenter comme ayant été prises par le Phone (3) relève de la publicité trompeuse, une pratique condamnable qui peut nuire à l'image de la marque et à la confiance des consommateurs.

Comment Nothing a-t-il promis de corriger le tir ?

La marque a déclaré que les appareils de démonstration étaient "en cours de mise à jour afin de ne présenter que des images capturées avec le Phone (3)". Elle a également réaffirmé son engagement à "représenter avec précision les capacités de ses produits".