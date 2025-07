Les smartphone Nothing Phone (3a) et (3a) Pro ont poursuivi la tendance des smartphones Nothing en proposant les bandes lumineuses du Glyph au dos, une disposition atypique des capteurs photo pour la version Pro et en intégrant la nouveauté de l'Essential Space, la seconde mémoire de l'utilisateur épaulée par IA.

Après cette mise en bouche, le fabricant passe aux choses sérieuses avec l'annonce du Nothing Phone (3), son nouveau modèle de référence. S'il se distingue toujours par une coque transparente laissant voir les motifs de ses entrailles, il rompt avec les générations antérieures en abandonnant le système du Glyph lumineux, pourtant emblématique de ses smartphones jusqu'à présent.

Du Glyph au Glyph Matrix

A la place, Nothing a imaginé le Glyph Matrix, un mini-écran circulaire au dos capable d'afficher des motifs et de maintenir la personnalisation qui a fait le succès de ses smartphones.

C'est un affichage micro-LED voulant aider à passer moins de temps devant l'écran et son doom scrolling en affichant des informations spécifiques selon les contacts ou des barres de progression.

Le Glyph Matrix tire parti des Glyph Toys, des mini-applications comme une horloge, un chronomètre, un indicateur de batterie ou des mini-jeux accessibles d'un bouton dédié à l'arrière du smartphone.

Il peut également servir à identifier un contact avec un avatar pixelisé s'affichant à l'arrivée de messages et un SDK permet de développer ses propres créations.

Sur le Nothing Phone (3), on retrouve la disposition particulière des capteurs photos observée sur le Nothing Phone (3a) Pro. La partie photo repose sur trois capteurs 50 mégapixels, avec une configuration grand angle, ultra grand angle et zoom périscopique avec zoom optique x3, zoom x6 in-sensor et zoom numérique jusqu'à x60.

Snapdragon 8s Gen 4 et intelligence artificielle

Epais de 8,99 mm et pesant 218 grammes, ce qui n'est pas négligeable, le Nothing Phone (3) propose un affichage 6,67 pouces AMOLED en résolution 1260 x 2800 pixels et avec rafraîchissement d'écran dynamique de 120 Hz pour une luminosité maximale de 1600 nits pouvant brièvement passer à 4500 nits.

Comme attendu, le smartphone embarque un processeur Snapdragon 8s Gen 4 gravé en 4 nm et cadencé à 3,21 GHz. Ce n'est pas la proposition la plus musclée du marché mais ellle offre toute la puissance nécessaire pour un modèle haut de gamme, avec 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Le Nothing Phone (3) profite d'une batterie de 5150 mAh avec une charge filaire rapide de 65W assurant une charge complète en moins d'une heure. Le smartphone dispose également d'une charge sans fil de 15W et d'une charge sans fil inversée de 5W.

Chez Nothing, l'interface aussi est importante. Ici, c'est Nothing OS 3.5 qui mène la danse par-dessus Android 15. La surcouche propose une interface épurée et pixelisée avec de nombreux widgets dédiés.

Elle tente l'expérience de l'intégration de l'IA de façon harmonieuse en proposant Essential Space, le deuxième cerveau de l'utilisateur augmenté par IA introduite dans les Nothing Phone (3a) / (3a) Pro.

Le Nothing Phone (3) ajoute les fonctions Essential Search, une barre de recherche intelligente multifonctions, et Flip to Record, pour lancer des fonctions de transcription et de résumé en positionnant le smartphone face vers le bas tout en appuyant sur le bouon Essential Key.

Le Nothing Phone (3) est lancé en coloris noir ou blanc et est proposé en deux configurations :

12 / 256 Go pour 849 €

16 / 512 Go pour 949 €

Les précommandes débuteront le 4 juillet 2025 sur le site Nothing.tech et chez certains partenaires, tandis que la commercialisation est prévue le 15 juillet prochain.