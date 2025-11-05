La lune de miel est terminée. Nothing, la marque qui avait bâti sa réputation sur la transparence et un logiciel épuré, est en pleine crise de confiance. Le lancement de son Phone (3a) Lite, son premier appareil livré avec des applications préinstallées (Facebook, Instagram, TikTok), a provoqué un tollé.

Prise à la gorge par sa propre communauté, l'entreprise de Carl Pei est forcée de faire un premier pas en arrière.

Pourquoi Nothing a-t-il installé ces pourriciels ?

La justification est purement économique. Le co-fondateur de Nothing, Akis Evangelidis, l'a expliqué sans détour : pour maintenir des prix bas sur ses modèles d'entrée de gamme, l'entreprise doit "explorer des modèles de revenus durables". En clair, faire payer des éditeurs pour préinstaller leurs applications.





Nothing a bien tenté de justifier cela en parlant d'avantages techniques (démarrage plus rapide desdites applications, meilleure efficacité énergétique), mais l'argument n'a convaincu personne.

Que va changer la nouvelle mise à jour ?

C'est un rétropédalage ciblé. Le vrai problème n'était pas la présence de Facebook ou TikTok (désinstallables), mais celle des services Meta cachés (Meta App Installer, Meta App Manager et Meta Services). La suppression de ces trois composants logiciels était impossible ; ils ne pouvaient être que "désactivés" via un menu caché.



Face à la grogne, Nothing annonce une mise à jour logicielle d'ici la fin du mois de novembre. Elle permettra enfin de "complètement supprimer" ce trio de services Meta de l'appareil. C'est une victoire pour les utilisateurs qui réclamaient le contrôle de leur téléphone.

La réputation de Nothing est-elle entachée ?

Oui. C'est le cœur du problème. En cédant aux bloatwares et en préinstallant des applications tierces, Nothing a brisé le pacte de confiance qui le liait à sa communauté de "puristes". La marque s'était construite en opposition aux pratiques opaques et aux surcouches logicielles lourdes de ses concurrents.



Cet incident prouve que Nothing est une entreprise comme les autres, confrontée à des réalités économiques. Cette mise à jour est une tentative d'éteindre l'incendie, mais l'image de la marque transparente a pris un sérieux coup.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles applications étaient préinstallées sur le Phone (3a) Lite ?

Le téléphone est livré avec Facebook, Instagram et TikTok. Mais le principal reproche concernait les services Meta (Meta App Installer, Meta App Manager, Meta Services) qui fonctionnaient en arrière-plan et ne pouvaient pas être désinstallés.

Quand la mise à jour sera-t-elle disponible ?

Nothing a annoncé le déploiement de la mise à jour permettant la suppression complète de ces services pour la fin du mois de novembre 2025.

Pourquoi Nothing a-t-il justifié la présence de ces applications ?

Outre la raison financière évidente, Nothing a affirmé que la pré-installation permettait des démarrages d'applications plus rapides (de 50 à 100 ms) et une meilleure efficacité énergétique. Un argument technique qui n'a pas suffi à calmer la colère de sa communauté.