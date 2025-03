La marque Nothing tourne la page de la série Nothing Phone (2) et se tourne vers la génération suivante. Si elle a pris son temps, c'est pour trouver des idées afin d'intégrer l'intelligence artificielle dans sa surcouche Nothing OS d'une façon qui la distingue de la concurrence.

Le fruit de ces réflexions se manifeste avec les smartphones Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro qui s'annoncent très intéressants au niveau rapport qualité / prix.

Vous pouvez d'ailleurs dès à présent consulter notre test des Nothing Phone (3a) et (3a) Pro qui en détaille les nombreuses nouveautés. Car le fabricant ne s'est pas contenté d'une simple mise à jour de la fiche technique, il apporte une véritable évolution.

Les deux smartphones conservent le design général avec un affichage AMOLED plan et poinçonné pour un gros capteur photo avant 32 mégapixels. Au dos, on retrouve un grand bloc photo circulaire qui déborde du dos pour la version Pro mais se limite à une grande gélule sur le Nothing Phone (3a).

Un téléobjectif en plus

Ils sont toujours entourés des bandes du Glyph lumineux tandis qu'une partie du dos est transparente et dessine un motif sous la coque. L'une des grandes nouveautés des Nothing Phone (3a) est la présence d'un troisième capteur photo sous la forme d'un téléobjectif.

Il apporte un zoom x2 optique grimpant à x30 pour le Nothing Phone (3a) et un zoom optique x3, sans perte x6 et allant jusqu'à x60 sur le Nothing Phone (3a) Pro grâce à un module périscopique pour ce dernier.

Les deux smartphones embarquent pour la première fois un processeur Snapdragon 7s Gen 3. Il apporte des capacités de traitement IA mises au service d'un nouvel environnement Essential Space qui constitue l'autre grande nouveauté de la série.

Essential Space, la nouveauté IA qui se démarque

Accessible depuis un bouton physique sur la tranche, il joue le rôle d'une seconde mémoire en utilisant l'IA pour décrire et annoter tout ce qui vous passe par la tête en matière de texte, note audio ou photo et le partager.

Ce nouvel environnement est proposé en Early Access aux acheteurs des Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro et il s'enrichira de nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois.

La nouvelle série embarque l'interface Nothing Phone OS 3.1 s'appuyant sur Android 15. Elle joue toujours sur son style particulier à base de points et d'un style monochrome pour éviter les distractions.

Elle est toujours très fluide et réactive tout en offrant de vastes capacités de personnalisation, notamment pour l'écran de verrouillage. A ceci s'ajoute une batterie de 5000 mAh qui assurera une belle autonomie.

Le Nothing Phone (3a), disponible en noir, blanc et bleu (version exclusive Nothing), sera proposé au prix officiel de 349 € en version 8 / 128 Go ou 399 € en 12 / 256 Go, avec des précommandes démarrant ce 4 mars sur Nothing.tech et chez les partenaires Fnac, Boulanger, Darty, LDLC, Free et Bouygues Télécom, et une mise en vente le 11 mars 2025. En cadeau, vous aurez droit à un chargeur 45W offert.

Le Nothing Phone (3a) Pro sera proposé en gris ou noir et en version 12 / 256 Go au prix de 479 €, avec des précommandes démarrant le 11 mars sur Nothing.tech et chez les mêmes partenaires, pour un démarrage des ventes à partir du 25 mars 2025.