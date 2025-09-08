Amazon démarre la semaine avec des ventes flash sur l’informatique, l’audio, la téléphonie et bien d’autres catégories. Voici une sélection des meilleures offres du moment.
TOP 10 des ventes flash et promos Amazon de la semaine
- Lot de 5 ventilateurs PC Arctic F12 120 mm - Noir à 19,20 € (-20%)
- Applique murale filaire avec caméra intégrée eufy Security Wired Wall Light Cam S100 à 89 € soit -44% (résolution 2K, lumière 1200 lumens, vision nocturne couleur, lumière activée par les mouvements, audio bidirectionnel, détection de mouvements par IA...)
- Multicuiseur avec air fryer intégré Moulinex Multicook & Fry à 99,99 € soit -49% (6L, 12 programmes, cuisson sur 2 niveaux, départ différé...)
- SSD interne Acer Predator GM6 M.2 NVMe PCIe 4.0 - 4 To à 199,49 € soit -5% (jusqu'à 7200 Mo/s, compatible PS5)
- Aspirateur sans fil Dyson Cyclone V10 Absolute à 354 € soit -7% (et prix officiel 499 €) (150AW, 1h d'autonomie, brosse Motorbar à technologie auto-démêlante, brosse Fluffy pour sol dur, 3 modes de puissance)
- Nothing Phone (3a) Pro - 256 Go Gris à 390,99 € soit -7% (et prix officiel 479 €) (6,77" FHD+ AMOLED 120Hz, RAM 12 Go, 20 Go de RAM booster, 5000 mAh, charge rapide 50W, IP64, capteur Sony 50MP avec OIS, zoom de x0,6 à x60, fonction macro...)
- Amplificateur sans fil Denon HEOS AMP à 393,60 € soit -32% (et prix officiel 599 €) (avec 2x 100W et HEOS Built-in, classe D, Dolby Digital / Dolby Digital+, USB, Ethernet)
- Appareil photo hybride Sony Alpha ZV-E10 - Boîtier nu - Occasion comme neuf à 430,38 € avec la remise au panier (Amazon Allemagne, prix officiel 749 €)
- Aspirateur robot laveur Narwal Flow à 899 € (prix officiel 1 299 €) (22 000 Pa, anti-enchevêtrement, pression 12N pour les taches tenaces, évitement de plus de 300 objets, puissance augmentée de 182 % sur tapis, nettoyage précis jusqu’à 5 mm des murs et plinthes, design ultra-fin 95 mm, station tout-en-un...)
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R à 949,99 € soit -14% (16'' WUXGA 1920 x 1200, Core 7 240H 10 cœurs jusqu'à 5,2 GHz, RAM 32 Go, SSD 512 Go, Intel Graphics, Windows 11 Home)
