Le fabricant Nothing dévoilera son nouveau smartphone Nothing Phone (3a) le 4 mars prochain. Il prendre la suite des Nothing Phone (2a) / Nothing Phone (2a) Plus de 2024, en attendant un Nothing Phone (3) pour l'été.

Fidèle à son habitude, la marque dévoile petit à petit des détails sur son prochain modèle et les dernières informations portent sur la partie photo. Elle confirme la présence de trois capteurs photo à l'arrière quand les Nothing Phone (2a) / (2a) Plus en ont seulement deux.

Trois capteurs photo sur le Nothing Phone (3a)

Nothing a décidé d'intégrer un capteur photo principal de 50 mégapixels ainsi qu'un ultra grand angle de 8 mégapixels, un habillage assez classique en milieu de gamme.

La grande nouveauté porte sur la présence d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec stabilisation optique assurant un zoom optique x3, une zoom optique sans perte x6 et un zoom hybride pouvant aller jusqu'à x60.

La marque n'avait jusqu'à présent jamais proposé de capteur périscopique sur ses smartphones et le Nothing Phone (3a) s'offre ainsi un composant plutôt retrouvé en haut de gamme.

Une image diffusée en teaser montre les trois modules dans ce qui semble être un bloc photo circulaire, avec au-dessus le flash. Une vidéo diffusée sur son site compare les mérites des capteurs photo du Nothing Phone (3) par rapport à ceux de l'iPhone 16 Pro Max.

Retour au Snapdragon

On notera que le teaser précédent du smartphone semblait plutôt montrer un bloc photo circulaire avec une disposition des capteurs similaire à celle de la génération précédente, dans une gélule centrale et entourée de trois bandes lumineuses pour le Glyph.

La nouvelle image publiée par Nothing montre donc une disposition différente, sans trop en dire sur le style général et l'aspect du Glyph.

Comme précédemment, Nothing proposera un gros module de 50 mégapixels à l'avant logé dans un poinçon pour de beaux selfies, avec une possibilité d'enregistrement vidéo en 4K.

Le Nothing Phone (3a) sera aussi le premier de la marque à intégrer un processeur Snapdragon, alors que la génération précédente était équipée de puces MediaTek. Le fabricant n'en donne pas encore le détail mais il pourrait s'agir du Snapdragon 7s Gen 3, une puce fréquemment utilisée dans ce type de smartphone, même si cela reste à confirmer.

Nothing avait déjà utilisé des SoC Snapdragon dans ses smartphones Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2). Ce n'est qu'avec les versions 2a / 2a Plus qu'il avait basculé sur des puces Dimensity