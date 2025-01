Le marque Nothing s'apprête à inaugurer sa troisième génération de smartphone sous la forme d'une série Nothing Phone (3) qui comptera plusieur modèles. Le premier d'entre eux doit être dévoilé ce 4 mars 2025 durant le salon MWC de Barcelone et, comme attendu, il s'agira du Nothing Phone (3a).

Le fabricant a passé du temps l'an dernier à renforcer son offre en milieu de gamme avec le lancement des modèles Nothing Phone (2a) puis Nothing Phone (2a) Plus et la nouvelle génération arrive logiquement un an après la précédente, tandis que le modèle haut de gamme sera plutôt prévu pour l'été.

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing poursuit son teasing du Nothing Phone (3a) en donnant un aperçu du dos qui devrait conserver le bloc photo circulaire entouré de bandes lumineuses programmables.

Quelle configuration pour le Nothing Phone (3a) ?

Les teasers montrent une "pilule centrale" allongée qui logerait trois capteurs photo au lieu de deux. Cette supposition se voit confirmée dans les fuites sur les caractéristiques du smartphone diffusée en avance sur les réseaux sociaux.

Le Nothing Phone (3a), identifié sous le modèle A059, serait donc doté d'un affichage AMOLED 6,8 pouces FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et d'un processeur Snapdragon 7s Gen 3 en remplacement des processeurs MediaTek 7200 / 7350 Pro de la génération précédente.

Il profiterait d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 45W (mais le chargeur ne sera sans doute pas livré avec le smartphone) tandis que l'on retrouvera l'interface épurée Nothing OS 3.1 reposant sur Android 15.

Trois capteurs photo

Le Nothing Phone (3a) misera sur un capteur photo à selfie de 32 mégapixels à l'avant en poinçon et le bloc photo arrière compterait bien trois capteurs avec un grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels assurant un zoom optique x2 et un ultra grand angle de 8 mégapixels.

Entre le processeur plus performant et le bloc photo plus riche, le Nothing Phone (3a) s'annonce déjà comme une proposition intéressante en milieu de gamme. Il reste bien sûr la question du prix. La grille tarifaire des Nothing Phone (2a) / (2a) Plus s'étendait de 320 à 450 €. Nothing maintiendra-t-il ses tarifs ou fera-t-il monter légèrement les prix ? Réponse dans un mois.