Après le Nothing Phone (2) en haut de gamme lancé en 2023, la marque Nothing a concentré ses efforts l'année suivante dans le lancement de smartphones positionnés en milieu de gamme : Nothing Phone (2a) d'abord puis Nothing Phone (2a) Plus ensuite.

Elle a ainsi préféré décalé l'arrivée du Nothing Phone (3) à 2025 en lui préparant une solide surcouche Nothing OS enrichie en intelligence artificielle. Ce lancement devrait s'accompagner de celui de plusieurs variantes dont un Nothing Phone (3a) allégé.

Un nouveau smartphone Nothing en approche

C'est sans doute l'un au moins de ces modèles qui sera présenté dans quelques semaines. Nothing donne en effet rendez-vous pour un événement le 4 mars 2025, sans doute durant le salon MWC de Barcelone.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/D10WiYwov0 — Nothing (@nothing) January 27, 2025

La marque l'accompagne d'un teaser qui semble montrer le bloc photo qui serait composé de trois modules. Nothing pourrait lancer un Nothing Phone (3a) doté d'un téléobjectif mais aussi une variante Nothing Phone (3a) Plus embarquant un téléobjectif périscopique.

Nothing OS avec IA, toujours des puces Qualcomm

Les deux smartphones seraient dotés d'un processeur Snapdragon 7s Gen 3 et exploiteraient une interface Nothing OS 3.0 reposant sur Android 15. Le Glyph lumineux, emblématique des smartphones de la marque, serait toujours d'actualité, ainsi que la coque transparente.

De son côté, le smartphone Nothing Phone (3) arriverait plus tard, vraisemblablement durant l'été et peut-être accompagné d'un Nothing Phone (3) Pro encore plus costaud, à moins que la marque ne souhaite profiter du salon de Barcelone pour dévoiler directement ses nouveaux fleurons.