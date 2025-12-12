De nouvelles fuites dessinent les contours des futurs Nothing Phone (4a) et (4a) Pro. Au programme : des processeurs Snapdragon différenciés, de nouvelles couleurs dont le rose, mais surtout une augmentation tarifaire significative. Un nouveau casque audio plus accessible, le Headphone (a), serait également prévu pour un lancement conjoint en mars 2026.

Après le lancement des Phone (3a) et (3a) Pro en mars, la jeune entreprise londonienne Nothing ne semble pas prendre de repos. Les rumeurs s'intensifient autour de la prochaine génération, les Phone (4a) et (4a) Pro, et les informations qui émergent de diverses sources concordantes brossent le portrait d'une évolution plus marquée qu'un simple rafraîchissement annuel.

Une segmentation plus marquée sous le capot ?

La principale nouveauté technique concernerait les processeurs. Contrairement à la génération précédente où les deux modèles partageaient la même puce Snapdragon 7s Gen 3, Nothing opterait cette fois pour une différenciation plus nette. Le Phone (4a) embarquerait une puce de la série Snapdragon 7s, probablement la Gen 4, marquant une progression logique.

De son côté, le modèle Pro monterait en gamme avec un processeur de la série Snapdragon 7, vraisemblablement le Gen 4 à venir. Cette stratégie permettrait de justifier plus clairement l'écart de prix et de positionnement entre les deux appareils.

La prise en charge de l'eSIM resterait, comme l'année dernière, une exclusivité du modèle Pro.

De nouvelles couleurs et une hausse de prix assumée

Côté design, si l'esthétique transparente signature de la marque devrait perdurer, la palette de couleurs s'enrichirait. Aux traditionnels blanc et noir, ainsi qu'au bleu introduit avec le Phone (3a), viendrait s'ajouter une nouvelle déclinaison rose. On ignore encore si toutes les couleurs seront disponibles pour les deux modèles.

Mais la nouvelle la plus discutée est sans doute celle des tarifs. La version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage du Phone (4a) s'afficherait autour de 475 dollars, contre 379 dollars pour son prédécesseur.

Le Phone (4a) Pro subirait une hausse similaire, passant de 459 dollars à environ 540 dollars. Une augmentation substantielle qui pourrait faire grincer quelques dents.

Un écosystème audio qui s'élargit par le bas

En parallèle de ses nouveaux smartphones, Nothing préparerait également le lancement d'un nouveau produit audio. Baptisé Headphone (a), il s'agirait d'une version plus accessible de son premier casque supra-auriculaire, le Headphone (1). Pour réduire les coûts, le corps de l'appareil serait entièrement en plastique.

Ce casque serait proposé en plusieurs coloris, dont le rose, le jaune, le blanc et le noir, suggérant une cible plus jeune et un positionnement tarifaire agressif. Le lancement de tous ces produits est pressenti pour mars 2026, respectant ainsi le cycle annuel de la marque et la plaçant face à une concurrence féroce sur le segment du milieu de gamme.