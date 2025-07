Hormis une Box 5G l'été dernier, il faut remonter à début 2022 pour le lancement d'une nouvelle box d'accès à Internet par SFR avec la Box 8X et un modem produit par Altice Labs.

Présentée comme la Box la plus puissante du marché à l'époque, la Box 8X s'appuie sur la technologie XGS-PON pour la fibre optique et propose un débit symétrique pouvant atteindre 8 Gbit/s. Elle dispose du Smart WiFi et intègre du Wi-Fi 6.

En l'état et contrairement à ses concurrents, SFR ne propose pas de box avec une connectivité Wi-Fi 7, que ce soit avec ou sans la bande de fréquences 6 GHz pour les gros débits. Une lacune qui devrait être rapidement comblée.

Une très proche nouvelle Box SFR

En interne, SFR a présenté une nouvelle Box pour laquelle il est donc logiquement attendu un alignement sur le Wi-Fi 7. Peu de détails pour le moment au sujet de cette nouvelle Box SFR, si ce n'est une publication et officialisation sur LinkedIn par Olivier Tailfer, le directeur exécutif réseau d'Altice France (maison mère de SFR).

« Lors d'une session d'échanges avec l'ensemble des salariés, sur le Campus SFR et en visio, Mathieu Cocq (ndlr : patron de SFR) a présenté en avant-première notre nouvelle Box, fruit du travail des équipes SFR », écrit Olivier Tailfer.

Il ajoute : « Je salue la mobilisation de toutes les équipes du réseau, du commerce et du marketing, qui ont mis toute leur énergie pour faire de cette Box un concentré de performances. C'est un produit maison dont nous sommes fiers et qui sera lancé dans les prochains jours. »

Source image : LinkedIn (Olivier Tailfer)

Un lancement est ainsi imminent pour une box dite 100 % made in SFR, avec une conception et un développement par les équipes de SFR. Un visuel trahit la forme de la nouvelle Box SFR et la présence d'un écran d'affichage. A priori, un écran tactile et e-ink pour le contrôle.

Dans un contexte d'incertitude

La nouvelle box de SFR va être lancée alors que la vente de SFR par Altice continue d'alimenter les rumeurs (et plus). Des discussions auraient commencé avec Bouygues Telecom, Free et Orange.

Selon les informations de BFM Business, elles portent sur la répartition du réseau, des abonnés dans le fixe et le mobile, ainsi que SFR Business.