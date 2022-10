PS5 Pro et Xbox Series Pro : les kits de développement déjà livrés aux développeurs

Alors qu'aucune marque n'a encore confirmé travailler sur une nouvelle console, les kits de développement PS5 Pro et Xbox Series Pro seraient déjà entre les mains des développeurs.

Les PS5 Pro et Xbox Series Pro font à nouveau parler d'elles indirectement : en marge des consoles, ce sont les kits de développement qui seraient déjà arrivés dans certains studios.

Selon un insider bien renseigné " La plupart des studios AAA devraient avoir reçu les kits de développement ou les recevoir au tout début d'année prochaine". Cela renforce donc les rumeurs autour de la préparation par Sony comme Microsoft de consoles de jeux mid-gen.

PS5 et Xbox Series Pro : pas avant 2024

Malgré tout, ces consoles pourraient ne pas voir le jour avant quelques années : aucune PS5 Pro ou Xbox Series X Pro ne serait prévue pour 2023, on parle plutôt de fin 2024 actuellement.

Les rumeurs avaient déjà abordé la question d'une nouvelle PS5 modulaire avec la console d'un coté et un lecteur Blu-Ray optionnel en USB-C qui permettrait à chacun de choisir plus facilement sa machine en fonction des besoins. Une modularité qui permettrait également à Sony de ne plus avoir qu'une seule chaine de production pour sa PS5.

Concernant les performances de ces PS5 Pro et Xbox Series Pro, les machines seraient tournées vers l'affichage en 8K et la 4K à 60 FPS... Une situation qui reste à définir puisque l'Europe est en passe de bloquer les ventes de téléviseurs 8K.