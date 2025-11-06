Il fut un temps où le premier réflexe en allumant un nouveau téléphone Android était d'installer Nova Launcher. C'était l'outil roi pour reprendre le contrôle sur des interfaces constructeur lourdes et laides. Mais ce temps est révolu.

L'application, rachetée par Branch Metrics en 2022, semblait abandonnée, surtout après le départ de son créateur, Kevin Barry, en septembre. La surprise a donc été totale la semaine dernière quand une, puis deux mises à jour (8.1.3 et 8.1.4) sont apparues en bêta. Un retour ? Pas vraiment. C'est plutôt un dernier souffle.

Qu'y a-t-il dans ces mises à jour surprises ?

La version 8.1.3 est arrivée en premier, suivie par la 8.1.4. Il n'y a pas de révolution, juste des corrections de bugs. Le vrai coup de théâtre ne vient pas du code, mais d'un ancien développeur de Nova Launcher, Rob Wainwright. Il a confirmé que la majorité de ces changements dataient "d'il y a plus d'un an".





L'équipe originale n'est plus là. Il s'agit simplement de vieux travaux que Branch Metrics, le propriétaire, "vide du placard". Publier ce code demande un effort minimal pour s'assurer que rien ne casse, mais c'est très loin d'un développement actif.

Pourquoi cette nouvelle est-elle douce-amère ?

Pour les fans de la première heure d'Android, c'est une claque. C'est un rappel brutal que Nova Launcher est en sursis. L'application est une légende, mais elle est sous assistance respiratoire.



Le fait que Branch Metrics publie du code aussi ancien, sans vision d'avenir claire, ressemble plus à une maintenance minimale qu'à une renaissance. Bien que l'arrivée de correctifs soit techniquement une bonne chose, elle confirme que l'avenir est incertain et que personne ne sait qui travaille réellement sur le code actuellement.

Est-ce la fin de l'ère des launchers ?

C'est ça, le vrai sujet. La mort de Nova Launcher n'est qu'un symptôme d'un phénomène plus large : la fin de l'ère des lanceurs tiers.



Pendant des années, on installait ces outils pour fuir les "skins" moches et lourdes de Samsung ou d'autres fabricants. Mais aujourd'hui, les interfaces natives, comme le Pixel Launcher de Google ou One UI de Samsung, sont devenues excellentes, fluides et personnalisables. La plupart des utilisateurs n'ont tout simplement plus "besoin" d'un lanceur alternatif. Nova était l'outil des bidouilleurs, mais le marché de masse veut un téléphone qui fonctionne parfaitement dès la sortie de la boîte.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le créateur de Nova Launcher travaille-t-il toujours dessus ?

Non. Kevin Barry, le créateur original, a annoncé son départ de Branch Metrics (la société mère) en septembre. Toute l'équipe de développement originale qui a fait le succès de l'application est partie.

Ces mises à jour sont-elles sûres ?

C'est la question principale. Les anciens développeurs ont prévenu : bien que la majorité du code ait été écrite par eux il y a un an, ils ne peuvent "faire aucune promesse concernant la collecte de données ou les analyses" qui auraient pu être ajoutées par Branch Metrics.

Quelle est la meilleure alternative à Nova Launcher ?

Pour ceux qui cherchent encore un lanceur personnalisable, beaucoup se tournent vers Lawnchair. C'est une application open-source qui reste proche de l'expérience "stock" de Google Pixel tout en offrant de nombreuses options de personnalisation.