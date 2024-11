Depuis plusieurs mois, il se murmure que Nvidia prépare un solution ARM pour PC portables. Ce marché est en train de grandir et les acteurs sont encore peu nombreux et puissants, même si Apple a déjà un temps d'avance et surtout plusieurs générations de puces Apple Mx.

Nvidia n'est pas étranger aux développements ARM et dispose d'un processeur Grace couplé à ses GPU et destiné à ses solutions pour datacenters. Pour des produits grand public, il se dit qu'il s'est associé à MediaTek pour produire une réponse commune.

Un premier APU ARM signé Nvidia et MediaTek

La chaîne Youtube Moore's Law is Dead (MLID) pense en savoir plus sur ce qui se trame. Selon elle, Nvidia est en train de concocter rien moins qu'un premier APU ARM dont la partie CPU serait fournie par MediaTek.

Pour le moment avec x86, bientôt sous ARM ?

De son côté, Nvidia y intégrerait un GPU s'appuyant sur sa carte graphique RTX 4070 mobile, ce qui devrait fournir de solides performances dans un format de PC portable dont la consommation ne dépasserait pas 65W. On ne parle pas encore de l'architecture Blackwell ici.

Les caractéristiques de cet APU ARM Nvidia / MediaTek seraient proches de celles des APU Strix Halo d'AMD avec architecture x86 et destinés aux PC portables haut de gamme et qui arriveront l'an prochain.

Un NPU pour les AI PC

L'APU serait aussi doté d'un NPU pour l'intelligence artificielle qui permettrait à l'APU de répondre aux exigences des AI PC et de concurrencer ainsi Qualcomm et ses puces Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus sur le terrain ARM tout en profitant d'un accès à Windows.

Selon les sources de MLID, il faudra tout de même patienter. L'APU ARM de Nvidia et MediaTek ne serait pas lancé avant fin 2025 ou bien 2026. L'une d'elles évoque un possible partenariat avec Dell pour sa gamme Alienware et avec la volonté de pousser la puissance à 80W répondant à des besoins gaming et/ou de création de contenus.