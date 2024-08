Apple avait créé la surprise en lançant une stratégie Apple Silicon visant à faire passer tous ses produits électroniques, Mac et MacBook compris, sous architecture ARM grâce aux puces M1 à désormais M4.

Cela a permis de donner un coup de fouet au segment des PC portables ARM, dans les limbes depuis des années en attendant le bon moment pour émerger. Le groupe Qualcomm, initialement pris de court, a finalement réagi en lançant des processeurs Snapdragon X Elite et X Plus qui permettent en outre de passer à l'ère de l'AI PC en collaboration avec Microsoft et son environnement Copilot pour Windows.

MediaTek / Nvidia, le nouveau combo ?

Mais lui-même devrait être bientôt rejoint par un autre acteur, MediaTek, concurrent sur les smartphones qui veut aussi tenter sa chance dans les processeurs ARM pour PC portables.

Une collaboration a démarré avec le spécialiste des GPU Nvidia autour d'un SoC qui devrait profiter d'une gravure en 3 nm optimisée N3P chez le fondeur TSMC avec l'utilisation des derniers coeurs ARM puissants comme le Cortex-X925 mais aussi d'une partie graphique relevée.

La rumeur veut qu'elle exploite la nouvelle architecture Blackwell mais cela reste à confirmer. Il est presque certain en revanche que la plate-forme sera taillée pour assurer le fonctionnement d'une intelligence artificielle générative embarquée.

L'offre des PC portables ARM va bientôt s'enrichir

La puce de MediaTek et Nvidia serait en voie de finalisation et va passer les phases de certifications puis d'échantillonnage de pré-production sur le dernier trimestre de l'année. Elle pourrait ainsi débarquer sur le marché dès le premier semestre 2025.

Le site Wccftech note que les deux entreprises sont étrangement muettes sur le sujet des AI PC, peut-être pour masquer leurs intentions et mieux bousculer Intel, AMD et Qualcomm dans ce domaine (et Apple, mais cette dernière suit son propre chemin).

Le segment des AI PC est censé devenir un nouveau levier de croissance pour un marché des ordinateurs toujours fragile et en convalescence. C'est aussi l'occasion pour les processeurs ARM de montrer de quoi ils sont capables face aux solutions x86 dans les PC portables en jouant sur leur efficacité énergétique.