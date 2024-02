Tandis que Ada Lovelace permet aux cartes graphiques gaming de Nvidia de dominer le segment, l'architecture graphique Hopper a fait de la firme californienne un champion dans les composants IA lui assurant une croissance folle qui l'amène déjà aux portes d'une valorisation de 2000 milliards de dollars.

Hopper est au coeur des accélérateurs IA Nvidia H100 très demandés actuellement et d'un certain nombre de composants pour datacenters. La prochaine génération, Blackwell pourrait être annoncée dès cette année pour les produits profesionnels, avec un GPU Nvidia B100 qui promet de pousser les performances encore plus loin grâce à une gravure affinée et des optimisations d'architecture.

Cette course à la puissance est essentielle pour faire progresser les modèles d'IA et les intelligences artificielles génératives (et peut-être bientôt générales) et l'entreprise reste bien placée pour continuer de profiter de cette demande inextinguible.

Nvidia Blackwell, pas encore lancée, déjà très attendue

Dès à présent, Nvidia avertit que les stocks seront comptés dès le lancement. Ses gros clients ont sans doute déjà pré-empté une partie de la production à venir et la firme avertit déjà que "la demande dépasse largement les stocks" prévus.

Le GPU B100 devrait être proposé en formats SXM aussi bien que PCIe, ainsi que dans des systèmes dédiés complets DGX et Nvidia devrait poursuivre sa stratégie Super Chip avec un composant GB200 combinant un CPU ARM Grace et un GPU Blackwell.

En attendant, Nvidia met en place la production du composant Nvidia H200, évolution du H100, toujours sous architecture Hopper et avec encore plus de bande passante.

L'architecture Blackwell devrait en principe être présentée durant l'événement GTC 2024 durant le mois de mars, avec trois produits attendus : B100, B40 et GB200 dont la disponibilité sera effective dans les mois / trimestres qui suivront.