Les résultats financiers trimestriels de Nvidia sont scrutés à la loupe, en quête de signes qui annonceraient un essoufflement de sa folle croissance portée par l'essor de l'intelligence artificielle.

La firme avait quelque peu inquiété les observateurs avec les rumeurs concernant un défaut de conception dans sa nouvelle architecture Blackwell qui doit équiper ses accélérateurs IA et ses cartes graphiques gaming de nouvelle génération, reportant la mise en production des composants de plusieurs mois.

La présentation des résultats du deuxième trimestre a permis d'éclaircir certains points sur cette affaire, la firme confirmant avoir dû faire face à des rendements faibles avec les premiers lots produits de son GPU B200.

L'offensive Blackwell plutôt en 2025

L'entreprise indique avoir pris des mesures pour corriger ce problème et envisager le démarrage de la production de masse à partir du dernier trimestre de l'année. Elle confirme ainsi indirectement que les GPU Blackwell resteront rares en 2024 et que leur véritable démarrage se jouera l'an prochain.

Nvidia Blackwell B100 / B200

Ses partenaires ont déjà des échantillons depuis le deuxième trimestre mais vont donc devoir patienter un peu avant de mettre la main sur les grands volumes de GPU B100 et B200.

Le souci serait venu de la technique innovante de packaging CoWoS-L (Chip on Wafer on Substrate) du fondeur TSMC qui permet de relier les chiplets du GPU, un interposeur et des ponts d'inteconnexion pour assurer de très hauts débits des flux de données dans les puces.

Nvidia indique avoir retravaillé les dernières couches du masque servant à la gravure des composants pour permettre l'amélioration des rendements, sans avoir à modifier le design des puces Blackwell.

Des milliards de dollars de revenus en fin d'année

Il reste à voir quel volume d'accélérateurs IA Blackwell la firme pourra livrer en fin d'année, les composants étant très demandés pour les prochaines générations des modèles d'IA des différents acteurs du marché.

Nvidia anticipe déjà des revenus de plusieurs milliards de dollars grâce à ces livraisons sur le dernier trimestre, sachant que le prix estimé des accélérateurs IA B200 devrait grimper à 70 000 dollars l'unité (contre 40 000 dollars pour l'accélérateur H100 (architecture Hopper), même si les tarifs évoluent beaucoup selon les volumes commandés).

Ces bonnes nouvelles n'ont pas suffi à rassurer les marchés, pas plus que les résultats financiers généraux qui, malgré une progression conséquente, n'ont pas été jugés suffisants, dans la crainte de voir le marché de l'IA s'essouffler. Le cours en Bourse de Nvidia a chuté jusqu'à -6% après l'annonce des résultats.