Le groupe Nvidia a profité d'une croissance colossale grâce aux composants IA qui a propulsé sa valorisation jusqu'aux sommets des marchés, rivalisant avec les plus grands groupes mondiaux à plus de 3000 milliards de dollars de capitalisation.

Mais depuis quelques semaines, l'euphorie tend à retomber. Les nuages s'amoncellent sur les perspectives de croissance du secteur de l'intelligence artificielle tandis que les Etats-Unis maintiennent et amplifient les restrictions commerciales engagées pour ralentir la progression chinoise et son accès aux puces les plus performantes.

Problème avec Blackwell

La position ultra-dominante de Nvidia sur le secteur pose également de plus en plus de questions, avec une menace d'investigation des régulateurs qui s'amplifie de semaine en semaine.

Comme si cela ne suffisait pas, il semblerait que la firme doive également reporter la commercialisation de ses premiers composants IA exploitant la nouvelle architecture Blackwell.

Annoncée en mai, Blackwell doit prendre le relais de Hopper (et Ada Lovelace pour les GPU gaming) en apportant une nouvelle progression des performances et fait déjà l'objet d'une forte demande de la part des grands groupes du Web pour alimenter leurs prochaines générations de modèles d'IA.

Blackwell en force en 2025

Nvidia n'a pas donné de date précise pour le lancement des produits IA Blackwell mais elle aurait alerté ses gros clients d'un report de leur disponibilité, selon The Information.

La cause viendrait d'un défaut de conception repéré en amont et nécessitant un correctif mais aussi un cycle de validation avant de pouvoir lancer la production. Selon les dernières informations, le lancement des premiers composants IA Blackwell ne se ferait plus avant le premier trimestre 2025, qui sera aussi une fenêtre de tir pour les cartes graphiques gaming Blackwell de Nvidia, représentées par la gamme GeForce RTX 50.

La firme n'a ni confirmé ni infirmé ces spéculations et réaffirme son intention de lancer la production des composants Blackwell avant la fin de l'année.