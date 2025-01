L'architecture graphique Blackwell est le nouveau cheval de bataille de Nvidia que ce soit pour les GPU gaming GeForce RTX 50 ou pour les accélérateurs IA de nouvelle génération que les spécialistes de l'IA s'arrachent déjà.

Les débuts des accélérateurs Blackwell ont été un peu compliqués. Nvidia a dû réaliser une modification de design des masques pour wafer servant à produire les puces au moment du lancement de la production, ce qui a repoussé leur disponibilité au dernier trimestre 2024.

Des serveurs Blackwell qui chauffent un peu trop

Un autre problème, relevé par le média The Information, portait sur un problème de surchauffe de certains serveurs utilisant des GPU Blackwell pour les datacenters. Identifié dès le mois de novembre 2024, il était alors présenté comme faisant partie des inévitables problèmes de jeunesse qui sont en général corrigés dans les mois qui suivent.

Blackwell B200, le GPU de dernière génération

Toutefois, le même The Information relève que les soucis ne sont pas terminés et que les premiers lots de serveurs IA à base de GPU B200 souffrent toujours de problèmes de surchauffe et de défauts qui commencent à inquiéter les gros clients comme Microsoft, Google et Amazon ou Meta, friands de ces composants.

Si ces entreprises ont investi plus de 10 milliards de dollars pour s'équiper, elles commenceraient à revoir leurs commandes et à envisager de se tourner vers les composants Nvidia H100, de génération précédente mais plus fiables.

Le CoWoS de TSMC toujours en cause ?

Le problème n'est pas clairement identifié mais il pourrait être lié à la technologie de packaging avancée CoWoS de TSMC, pour laquelle Nvidia avait procédé à une correction pour résoudre un problème de connexion des composants sur les cartes mères.

Nvidia Blackwell, la promesse d'une grosse amélioration des performances

Il reste à voir si cette problématique de surchauffe sera durable et si elle impactera fortement Nvidia et les perspectives de Blackwell. Dominant dans le secteur, la firme peut toujours compter sur Hopper qui reste une référence dans le domaine de l'IA sans craindre de perdre trop de parts de marché.

Mais à l'heure où d'autres acteurs tentent de s'inviter sur le segment, des difficultés durables avec Blackwell pourraient compromettre la poursuite de la croissance fulgurante de l'entreprise de ces dernières années.