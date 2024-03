Maintenant que Nvidia a levé le voile sur l'architecture graphique Blackwell, les premières cartes graphiques gaming exploitant cette nouvelle plate-forme ne sont sans doute plus très loin, même si la firme met d'abord l'accent sur les composants professionnels et consacrés à l'intelligence artificielle.

Les rumeurs sont déjà nombreuses concernant une future famille GeForce RTX 50 dont les performances pourraient être significativement supérieures à celles des RTX 40 avec architecture Ada Lovelace en profitant d'une gravure optimisée 4NP et de l'intégration de la nouvelle mémoire vidéo GDDR7.

Préparer l'arrivée des RTX 50 dans les meilleures conditions

Une présentation de la nouvelle série de GPU gaming pourrait intervenir dès la fin de l'année et Nvidia semble s'y préparer en avertissant ses partenaires d'une baisse importante à venir des stocks de cartes graphiques RTX 40 en amont du lancement des RTX 50.

Les livraisons de GPU RTX 40 vont diminuer ces prochains mois, ce qui devrait permettre d'ajuster les stocks chez les partenaires et revendeurs et d'éviter de se retrouver avec de trop importantes réserves de cartes graphiques d'ancienne génération quand les nouveaux modèles arriveront.

Nvidia ne devrait pas pour autant baisser les prix de la série GeForce RTX 40 pour en faciliter les ventes, ce qui ne devrait pas poser de problèmes alors que les peformances de la gamme de GPU Ada Lovelace sont plébiscitées pour l'intelligence artificielle et entretiennent ses ventes, laissant souvent les cartes graphiques au-dessus de leur prix de référence (MSRP)

Moduler la production pour favoriser les GPU H100

Le leaker QuasarZone, à l'origine de l'information, suggère également que les ventes de la série GeForce RTX 40 Super introduite en début d'année comme gamme intermédiaire avant l'arrivée des RTX 50 ont été plutôt mitigées.

Il faut dire que les gains de performances sont légers, hormis pour la GeForce RTX 4070 Ti Super qui a connu une évolution sensible de ses caractéristiques, tant sur le GPU que sur la quantité de mémoire intégrée.

En réduisant la production des cartes graphiques RTX 40, Nvidia peut en outre réallouer des ressources de production pour les GPU Nvidia H100 et H200 utilisant la même finesse de gravure pour les accélérateurs IA qui font actuellement la fortune de la firme et lui permettent d'atteindre une capitalisation boursière de plus de 2300 milliards de dollars, avec des perspectives pour atteindre les 3000 milliards de dollars par la suite.