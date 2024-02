Il y a une dizaine de jours, le groupe Nvidia, spécialiste des GPU et des composants IA dédiés, rejoignait les GAFAM Amazon et Google à 1 800 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L'ascension de la firme californienne est puissamment soutenue par la demande en accélérateurs et composants électroniques IA pour étoffer les modèles d'IA et les rendre plus performants.

L'essor de l'IA générative nécessite d'accumuler de nombreux accélérateurs IA et d'autres composants pour datacenters et Nvidia se taille la part du lion dans cet approvisionnement, même si les grands groupes du Web tendent aussi à développer leurs propres solutions en interne.

Nvidia toujours en pleine ascension

La croissance est telle que la valorisation de Nvidia augmente très rapidement et les récents résultats financiers présentés ces derniers jours confirment que le pic est encore loin d'être atteint.

Conservant toute la confiance des investisseurs, Nvidia a accru sa capitalisation de 277 milliards de dollars après l'annonce de ses résultats en profitant d'une hausse de la valeur de l'action de 16,4%, ce qui la conduit à frôler le cap symbolique des 2 000 milliards de dollars de valorisation dix jours seulement après avoir dépassé Amazon et Google.

Le cours en Bourse est en progression de plus de 58% depuis le début de l'année et rien ne semble pouvoir l'arrêter. S'il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs en Bourse, beaucoup d'observateurs estiment que Nvidia pourrait rapidement rejoindre les ténors Microsoft et Apple au sommet des valorisations, à plus de 3 000 milliards de dollars (la pomme est redescendue à 2 850 milliards de dollars depuis).

Quelques craintes pour l'avenir

Il en est tout de même qui s'inquiètent d'un ralentissement d'une croissance insolente qui durera pas éternellement alors que les restrictions commerciales US continuent de se densifier pour empêcher la Chine de se doter de capacités avancées dans les semi-conducteurs, même si les ventes de Nvidia provenant de ce pays se sont fortement réduites ces derniers trimestres.

Il faudra avoir ensuite à quel point les composants IA conçus en interne par les grands groupes vont rogner sur les ventes des produits de Nvidia à moyen terme, même si pour le moment, c'est toujours la course aux approvisionnements en composants Nvidia H100 et autres.

Il se peut que des composants encore plus efficaces que les GPU de Nvidia finissent par émerger et menacer à terme son activité. Mais de la conception à la production industrielle, les verts ont sans doute le temps de venir la concurrence.