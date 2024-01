Après une série GeForce RTX 40 qui exploite le potentiel de l'architecture graphique Ada Lovelace et pousse les performances des GPU gaming toujours plus loin, Nvidia prépare le lancement d'une variation RTX 40 Super qui jouera les intermédiaires avant l'arrivée de la génération suivante Blackwell et la gamme RTX 50.

Trois cartes graphiques gaming RTX 40 Super doivent être officialisées à l'occasion du salon CES 2024 de Las Vegas dans quelques jours avant une commercialisation dans le courant du mois de janvier.

Trois nouvelles cartes graphiques Nvidia pour le gaming

Les trois variantes sont la RTX 4080 Super qui évoluera modestement par rapport au modèle standard, la RTX 4070 Ti Super qui offrira une configuration plus franchement renouvelée et la RTX 4070 Super qui viendra secouer le milieu de gamme.

La RTX 4070 Super déjà visible chez certains revendeurs (crédit : Videocardz)

Nvidia a déjà lancé le teaser en amont de l'annonce officielle du 8 janvier et, tandis que les images de variantes AIB font irruption en avance chez certains revendeurs, les prix des trois cartes graphiques sont également évoqués.

Quels prix pour les RTX 40 Super ?

La chaîne Youtube Moore's Law is Dead a obtenu de sources concordantes des tarifs pour les différents modèles avec une stratégie tarifaire qui prendrait forme de la façon suivante :

RTX 4080 Super : 999 dollars

RTX 4070 Ti Super : 799 dollars

RTX 4070 Super : 599 dollars

A noter que les deux premiers GPU standard devraient arriver en fin de cycle (EOL) et être remplacés par les versions Super, tandis que la RTX 4070 serait maintenue dans la gamme au tarif de 549 dollars.

Intouchable en haut de gamme, Nvidia souhaite sans doute se couvrir sur le milieu de gamme où la concurrence est plus forte et devrait s'intensifier encore cette année avec l'arrivée des cartes graphiques Intel ARC Battlemage.