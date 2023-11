Pas facile d'écouler ses composants IA quand le plus grand marché mondial est chinois et qu'il est sous la pression de restrictions commerciales imposées par le gouvernement américain au nom de la sécurité nationale.

Le groupe Nvidia, qui connaît une croissance fulgurante grâce à ses accélérateurs graphiques, en sait quelque chose et bataille pour maintenir une activité avec les entreprises chinoises avides de faire progresser leurs projets d'intelligence artificielle, un domaine stratégique pour la Chine.

Ses composants les plus puissants, comme les accélérateurs H100 et A100, ayant été interdits d'exportation, la firme a trouvé une parade en proposant des produits dérivés avec des caractéristiques plus modestes, H800 et A800.

Le jeu du chat et de la souris

Toutefois, le gouvernement américain, s'inquiétant des progrès rapides de la Chine, est en train de mettre en place des mesures renforcées qui excluent jusqu'à ces composants spécifiques pour le marché chinois.

Les conséquences sont multiples : Nvidia tente désormais d'écouler les composants H800 et A800 sur d'autres marchés, comme en Europe, en les présentant comme des solutions économiques pour de petits systèmes informatiques.

Des composants IA Nvidia trop puissants pour être exportés en Chine sans risque

Dans le même temps, les entreprises chinoises, tout en essayant d'accumuler autant d'accélérateurs graphiques Nvidia que possible avant l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions, se tournent vers des solutions locales comme celles du géant Huawei.

Les performances ne sont pas les mêmes mais les puces de Huawei ont l'avantage d'être facilement disponibles. Cette situation pourrait même se généraliser à plus long terme et éliminer le besoin de recourir aux entreprises américaines.

Nvidia s'adapte pour ne pas perdre le marché chinois

Ne voulant pas se retrouver complètement écartée du marché chinois sur le terrain des composants IA, avec le risque de voir ses promesses de croissance fulgurante s'effondrer, Nvidia se doit donc de réagir.

Le Financial Times rapporte que la firme prépare trois nouveaux composants Nvidia H20, L20 et L2 qui ne seront pas soumis aux restrictions US et pourront être proposés aux entreprises chinoises.

Le composant H20 profiterait de l'architecture graphique Hopper (destinée aux produits professionnels) tandis que les deux autres seraient en Ada Lovelace, comme les cartes graphiques gaming de la marque, avec 96 Go de mémoire HBM3 pour le premier et 24 à 48 Go de GDDR6 pour les GPU L20 et L2.

Ces GPU spécialisés dans l'IA ont encore vu leurs caractéristiques abaissées par rapport aux précédents produits mais ils resteraient intéressants pour le marché chinois par rapport aux GPU locaux qui ne peuvent miser sur des techniques de gravure aussi fines que celles auxquelles a accès Nvidia.

Nvidia aurait déjà adressé des échantillons aux clients intéressés et la production de masse pourrait démarrer rapidement si la demande se confirme. Difficile de se passer du marché chinois, même pour des considérations de sécurité nationale.