Le géant des GPU Nvidia utilise régulièrement la lumière du salon CES de Las Vegas pour lancer de nouveaux produits grand public et l'édition 2023 de début janvier ne fera pas exception.

La firme confirme la tenue d'une conférence GeForce Beyond le 3 janvier prochain qui devrait permettre de découvrir de nouvelles cartes graphiques dans la série GeForce RTX 40 avec architecture Ada Lovelace.

RTX 4070 Ti, star du show

C'est à cette occasion que l'on devrait découvrir la troisième carte Nvidia pour PC de bureau GeForce RTX 4070 Ti dont l'existence ne fait plus guère mystère alors qu'elle apparaît déjà chez certains revendeurs

Ce sera une deuxième annonce puisqu'il s'agit en réalité de la RTX 4080 avec 12 Go de mémoire GDDR6X qui avait été présentée durant le mois de septembre. Elle viendra compléter la gamme en profitant d'une descente en gamme pour Ada Lovelace avec un tarif de moins de 1000 dollars / euros (pour la version Founder Edition et aux Etats-Unis).

La RTX 4070 Ti déjà visible chez certains revendeurs

Nvidia ne s'en cache pas non plus puisque sa dénomination apparaît en toutes lettres dans les recommandations système de son application Nvidia Omniverse View où elle devient la carte de référence (ou supérieure) pour profiter au mieux des possibilités de l'application.

Avec son GPU AD104 de 7680 coeurs CUDA, ses 12 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps avec bus 192-bit lui assurant une bande passante de 504 Go/s et ses 285W de puissance, la RTX 4070 Ti s'annonce comme un bon compromis pour profiter de la nouvelle architecture graphique et de l'upscaling 4K DLSS 3.0.

La carte graphique devrait être lancée très rapidement, dès le 5 janvier 2023, afin de contrer le déploiement des cartes Radeon RX 7000 d'AMD, lancées durant ce mois de décembre.

RTX 40 mobile, ça va chauffer dans les laptops

Mais ce ne sera pas la seule annonce ! Nvidia devrait profiter de l'événement GeForce Beyond pour dévoiler une gamme GeForce RTX 40 mobile pour PC de bureau.

On attend au moins des cartes Nvidia GeForce RTX 4080, RTX 4080 et RTX 4070 (et peut-être une RTX 4060) dont les caractéristiques ont commencé à se diffuser sur la Toile.

Sur le benchmark Geekbench 5, la RTX 4080 mobile avec 12 Go de mémoire GDDR6 semble offrir des performances 40% supérieures à celles de la RTX 3080 sous Turing, avec 178 000 points vs 136 000 points.

On ne sait pas encore quand seront disponibles les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40 mobile mais cela devrait arriver assez vite dans les premiers mois de 2023.