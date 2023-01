L'architecture Ada Lovelace a permis un grand bond des performances par rapport à Turing et donné à la famille de cartes graphiques GeForce RTX 40 de quoi maintenir la domination de Nvidia.

Après les premières cartes graphiques gaming pour PC de bureau, voici venir pour le salon CES 2023 de Las Vegas les variantes destinées aux PC portables gaming. La gamme, présentée durant l'événement GeForce Beyond, y est plus large en allant de la GeForce RTX 4090 à la GeForce RTX 4050, avec une nouvelle fois un important bond des performances par rapport à la génération précédente.

RTX 4050 à RTX 4070, Ada Lovelace dans les PC portables

Les RTX 4050, RTX 4060 et RTX 4070 vont couvrir le secteur du jeu en 1440p et en 80 fps, se montrant plus rapides que la génération précédente en utilisant seulement un tiers de leur puissance GPU.

Un élément intéressant est que certains modèles pourront être intégrés jusque dans des PC portables 14 pouces grâce à leur consommation d'énergie modérée et un échauffement maîtrisé.

Ils pourront aussi bien faire tourner les derniers jeux AAA, support du ray tracing et du DLSS 3, que gérer les lourdes charges de travail des créatifs. Nvidia cite le cas d'un traitement de rendu 3D généré en 10 minutes avec Blender, contre 2h30 précédemment.

On pourra retrouver ces cartes Nvidia RTX 40 mobile dans des PC portables gaming à partir de 999 dollars / 1199 €, les premiers modèles arrivant dès le 22 février 2023.

RTX 4080 et RTX 4090, le gaming 4K dans les laptops

Mais pour les gamers encore plus exigeants, Nvidia propose donc des cartes graphiques RTX 4080 et, pour la première fois, RTX 4090 en version mobile. Ces GPU surpuissants seront capables de faire tourner des jeux en 4K sur des PC portables.

La RTX 4090 est ainsi suffisamment puissante pour gérer trois écrans 4K en 60 fps et rendre l'expérience de jeu encore plus immersive ou fournir la puissance pour un simulateur avancé.

Nvidia en profite pour annoncer les technologies d'optimisation Max-Q de cinquième génération avec le support de DLSS 3 intégré, la gestion dynamique de la mémoire et de la GDDR6 à très bas voltage, ainsi que des améliorations de bande passante.

La firme souligne que 17 jeux prennent en charge dès à présent le DLSS 3, tandis que 33 autres vont arriver, ce qui portera le total à 50 titres DLSS3, sans compter les 250 jeux et applications compatibles DLSS.

Les premiers PC portables équipés de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4080 et RTX 4090 arriveront dès le 8 février 2023, avec un prix de départ de 1999 dollars / 2500 €.