De nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 sont attendues d'ici quelques jours chez Nvidia. La firme devrait dévoiler durant un événement GeForce Beyond organisé le 3 janvier sa nouvelle GeForce RTX 4070 Ti (anciennement RTX 4080 12 Go) du côté des PC de bureau, offrant un meilleur rapport qualité / prix pour les cartes Ada Lovelace, mais on devrait également croiser les premières cartes Nvidia RTX 40 pour PC portables.

Toute la panoplie, de RTX 4090 à RTX 4050, devrait être officialisée à cette occasion et l'on en sait déjà un peu plus sur le futur fleuron de la série. La carte GeForce RTX 4090 mobile a fait une apparition sur le benchmark Geekbench 5, permettant d'avoir quelques caractéristiques et une idée de ses performances.

Elle a été testée dans un PC portable en association avec le processeur Intel Core i9-13900HX de 24 coeurs et 32 Go de RAM.

Quelles caractéristiques pour la RTX 4090 Mobile ?

Les données de la fiche technique associée au test en benchmark confirment que la RTX 4090 mobile sera similaire à la RTX 4080 desktop avec un GPU AD103 de 9728 coeurs CUDA et 16 Go de mémoire vidéo qui sera ici de la GDDR6 au lieu de la GDDR6X.

Le GPU devrait délivrer une puissance de traitement de 38,9 TFLOPS et il obtient sur le test Open CL un score de 210 290 points, ce qui place la RTX 4090 mobile au-dessus de la RTX 3090 desktop (204 921 points) et à peine en-dessous de la future RTX 4070 Ti (214 654 points sur ce test).

Une gamme qui s'étoffe rapidement

La fréquence de la carte graphique Nvidia affichée dans le test est de 2040 MHz (valeur en boost), plus bas de 40% que celle de la RTX 4090 pour PC de bureau. Toutes ces cartes graphiques seront présentées le 3 janvier et la RTX 4070 Ti sera disponible dès le 5 janvier, tandis que les cartes graphiques RTX 40 mobiles arriveront plus tard dans l'année.

Selon ces premières données, la gamme RTX 40 devrait donc compter à court terme pour les PC de bureau les RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070 Ti. Une RTX 4060 pourrait faire son apparition par la suite.

Du côté des PC portables, Nvidia devrait proposer les RTX 4090 (AD103), RTX 4080 (AD104), RTX 4070 (AD106), RTX 4060 et RTX 4050 (toutes deux en AD107), ce qui permettra de décliner plusieurs GPU Ada Lovelace pour faciliter la descente en gamme.

Les puissances nécessaires s'annoncent relevées puisque la petite RTX 4050 évoluera dans l'espace 85 à 140W tandis que la RTX 4090 mobile demandera plutôt 150 à 175W (contre 450W pour la version pour PC de bureau).