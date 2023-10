Avant de basculer vers une nouvelle architecture Blackwell, Nvidia pourrait poursuivre avec l'actuelle Ada Lovelace et prolonger le cycle des cartes graphiques gaming Nvidia GeForce RTX 40 en ajoutant plusieurs modèles Super.

Trois cartes graphiques pourraient s'immiscer dans la gamme ou remplacer des modèles existants en renforçant leurs capacités. Il est question d'un glissement de GPU vers des variantes plus puissantes et d'une augmentation du nombre de coeurs CUDA.

Le leaker kopite7kimi fournit de nouvelles indications, avec des modifications substantielles des caractéristiques attendues, notamment pour la futur RTX 4080 Super.

Une RTX 4080 Super qui resterait en 16 Go ?

Celle qui constituera la pièce maîtresse des RTX 40 Super (pour le moment) serait finalement dotée d'un GPU AD103-400 (au lieu de AD103-300 pour le modèle actuel mais finalement pas en AD102) faisant grimper le nombre de coeurs CUDA à 10240 (vs 9728).

Exit également la rumeur d'un passage à 20 Go de mémoire GDDR6X, incompatible avec la présence d'un AD103, la future carte graphique resterait en 16 Go de GDDR6X avec un bus mémoire 256-bit. Ce serait sans doute une petite déception vu les attentes autour d'une RTX 4080 avec 20 Go de mémoire.

Celle qui changera de GPU, c'est plutôt la GeForce RTX 4070 Ti Super en basculant vers un AD103 au lieu de l'AD104 de la RTX 4070 Ti actuelle, lui apportant 8448 coeurs CUDA.

RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Super : l'incertitude

La carte graphique en profiterait également pour passer de 12 Go de GDDR6X en 21 Gbps à 16 Go en 22,1 Gbps, avec bus mémoire 256-bit (au lieu de 192-bit). Enfin, la GeForce RTX 4070 Super proposerait un GPU AD104-350 ou un AD103 allégé avec 7168 coeurs CUDA et une quantité de mémoire inconnue.

Toutefois, le leaker reste dubitatif quant à l'existence des RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super. Le site Videocardz note que Nvidia ne semble pas avoir fait de modifications récentes sur ses SKU auprès de ses partenaires, ce qui peut suggérer que certains modèles en développement n'iront pas jusqu'à la phase commerciale.