Si Nvidia a proposé des cartes graphiques gaming RTX 20 Super, ce ne fut pas le cas pour les RTX 30, remplacées par les GPU GeForce RTX 40 sous architecture Ada Lovelace.

La prochaine architecture Blackwell pourrait n'arriver qu'en 2025, ce qui laisse potentiellement de la place pour une gamme intermédiaire en attendant. On pourrait alors trouver des GPU RTX 40 Super pour créer la jonction entre Ada Lovelace et Blackwell, permettant à Nvidia de continuer d'occuper le terrain avec une évolution douce de ses cartes graphiques.

Des cartes RTX 40 Super en attendant RTX 50 ?

Le leaker Hongxing2020 affirme ainsi que Nvidia aurait au moins trois cartes graphiques RTX 40 Super en préparation :

Nvidia GeForce RTX 4080 Super

Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super

Nvidia GeForce RTX 4070 Super

Rien n'est connu sur ces cartes graphiques, pas même leur date éventuelle de lancement, et il reste à voir si elles se concrétiseront. Le site Videocardz note que le même leaker avait prédit le lancement de cartes RTX 30 Super...qui ne s'est donc pas produit, tandis qu'aucune source ne semble avoir d'information à leur sujet.

Toutefois, un autre leaker avait déjà évoqué précédemment l'arrivée possible d'une variante plus puissante de la RTX 4080, qui pourrait être une RTX 4080 Ti...ou une RTX 4080 Super. La rumeur veut qu'elle soit équipée d'un GPU AD102, comme la RTX 4090, plutôt qu'un AD103.

Une rumeur à surveiller

S'il n'y a pas eu de RTX 30 Super, le contexte est différent ici pour RTX 40, avec une architecture Ada Lovelace conquérante et ayant été marquée par une forte hausse des performances que le concurrent AMD n'a pas cherché à contrer en haut de gamme sur les Radeon 7000, tandis que le nouveau venu Intel reste encore à distance en privilégiant l'entrée et le milieu de gamme pour sa propre gamme ARC.

Cela laisse de la place pour une gamme Super qu'on peut imaginer en 2024 avant que les cartes RTX 50 Blackwell ne fassent leur apparition un an plus tard, à commencer par une RTX 5090 qui a commencé à faire parler d'elle.

On évoque déjà un GPU GB202 gravé plus fin et de la mémoire GDDR7 de nouvelle génération que les spécialistes de la mémoire commencent tout juste à évoquer. Pour ce qui d'une gamme RTX 40 Super, les évolutions devraient rester marginales avec des quantités de mémoire similaires ou légèrement augmentées et des cadences plus élevées. Le GPU pourrait également profiter d'une gravure optimisée tout en restant sur le même noeud que les RTX 40.