Les GPU avec architecture graphique Blackwell étant encore loin, Nvidia pourrait maintenir l'intérêt pour ses cartes graphiques gaming GeForce RTX 40 en ajoutant des références RTX 40 Super.

Pour l'heure, trois GPU semblent se démarquer avec les modèles RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super, même si une certaine incertitude persiste quant à leur existence.

Une partie de leur configuration a commencé à émerger grâce à différents leakers, évoquant une augmentation du nombre de coeurs tout en maintenant à peu près le même TDP que les versions standard, avec parfois une montée en gamme du GPU ou de la quantité de mémoire mais ces éléments demanderont confirmation.

Un CES Super ?

Quand ces nouvelles cartes graphiques verront-elles le jour ? Apparemment pas cette année, d'après le peu d'informations ou d'indiscrétions obtenues chez les partenaires.

En revanche, une annonce officielle pourrait intervenir pour le salon CES 2024 de Las Vegas, début janvier, selon le leaker kopite7kimi. Nvidia ne devrait pas y faire de grand show, ce qui suggère que le lancement des cartes GeForce RTX 40 Super se fera en douceur et constituera plus un complément de la gamme existante qu'une véritable nouveauté.

Nvidia pourrait y annoncer au moins deux cartes graphiques RTX 40 Super sur les trois modèles pressentis. Pour rappel, la gamme RTX 40 Super se composerait de la RTX 4080 Super avec GPU AD103-400, la version la plus puissante avec 10240 coeurs CUDA et toujours avec 16 Go de mémoire GDDR6X.

Les RTX 4070 et RTX 4070 Ti renouvelées ?

On trouverait également la RTX 4070 Ti Super, qui passerait du GPU AD104 de la version standard à un GPU AD103-275 (un GPU AD102 allégé est même évoqué) avec 8448 coeurs CUDA et plus de mémoire : 16 Go de GDDR6X (contre 12 Go pour la RTX 4070 Ti).

Enfin, la RTX 4070 Super passerait à 7168 coeurs CUDA en faisant monter en gamme son GPU AD104 ou en basculant vers un GPU AD103 plus puissant, avec toujours 12 Go de mémoire GDDR6X.

Il n'est pas mentionné si le CES constituera uniquement le temps de l'annonce ou aussi celui de la commercialisation mais il reste du temps pour tenter d'éclaircir ce point.

On ne sait pas non plus si ces nouvelles cartes graphiques s'inséreront dans la gamme ou seront des remplaçantes directes des versions standard.