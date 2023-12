En attendant une nouvelle architecture Blackwell qui n'arrivera que vers fin 2024 ou 2025, Nvidia va étoffer sa gamme de cartes graphiques Geforce RTX 40 sous Ada Lovelace avec plusieurs modèles offrant une variation RTX 40 Super.

Les détails de trois cartes graphiques gaming RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super se sont affinés au fil des mois, en attendant une présentation officielle qui devrait intervenir le 8 janvier prochain durant le salon CES 2024 de Las Vegas.

Les RTX 40 Super à l'honneur en janvier

De nouvelles informations en provenance du site chinois ITHome (et restant à confirmer) précisent les dates de commercialisation prévues pour ces nouveaux GPU :

RTX 4070 Super : 17 janvier 2024

RTX 4070 Ti Super : 24 janvier 2024

RTX 4080 Super : 31 janvier 2024

Nvidia ne perdrait donc pas de temps pour assurer la distribution de ses GPU gaming qui pourront compléter ou remplacer la gamme RTX 40 existante, selon les modèles.

D'après les fuites, la RTX 4080 Super devrait rester sur un GPU AD103 mais dans une version plus puissante, avec toujours 16 Go de mémoire GDDR6X et un même TGP de 320W.

La différence de performance avec la version standard ne devrait être que de quelques pourcents.

RTX 4070 Ti Super et RTX 4070 Super, ça évolue

La carte graphique RTX 4070 Ti Super sera en principe le gros morceau de cette variation Super en profitant d'un GPU AD103 (au lieu de AD104) et en basculant sur 16 Go de mémoire GDDR6X (au lieu de 12 Go pour le modèle standard), tout en conservant le même TGP de 285W.

La progression de performance devrait être sensible sur ce modèle par rapport à la RTX 4070 Ti.

La boîte supposée de la RTX 4070 Ti Super

Enfin, la RTX 4070 Super restera sur un GPU AD104 dans une variante un peu plus musclée et agrémentée de 12 Go de GDDR6X. Son TGP augmentera légèrement, passant de 200W à 225W.

Les trois nouvelles cartes graphiques devraient en outre proposer un connecteur d'alimentation 12VHPWR qui avait connu des débuts difficiles en faisant fondre les connecteurs et les câbles mais qui a été révisé depuis.