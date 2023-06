Pour élargir l'horizon de son architecture graphique Ada Lovelace, Nvidia étend sa série de cartes graphiques gaming GeForce RTX 40 en multipliant les modèles vers l'entrée de gamme.

La série RTX 4060 Ti / RTX 4060 a été annoncée durant le mois de mai pour couvrir l'ouverture de gamme et apporter les innovations techniques et logicielles, comme le DLSS 3, sur du jeu jusqu'en 1080p.

La RTX 4060 Ti en échec, la non Ti à la rescousse

La firme a commencé la commercialisation de cette série avec la carte Nvidia RTX 4060 Ti dotée de 8 Go de mémoire GDDR6 dès le 24 mai 2023, tandis que les autres membres sont annoncés pour le mois de juillet.

Mais les ventes de la RTX 4060 Ti 8 Go ne semblent pas être à la hauteur des attentes. Vendu 439 euros en prix de référence, elle propose un GPU AD106 de 4352 coeurs CUDA avec 8 Go de GDDR6 (18 Gbps) et un bus 128-bit, assurant une bande passante de 288 Go/s, pour un TDP de 160W.

Face à cette situation, Nividia pourrait avoir décidé d'accélérer la distribution de ses autres cartes graphiques RTX 4060. L'utilisateur MEGAsizeGPU sur Twitter affirme ainsi que le lancement de la carte graphique GeForce RTX 4060 non Ti serait finalement avancé au 29 juin.

Plusieurs modèles pour occuper l'entrée de gamme

Pour rappel, la RTX 4060 propose un GPU AD107 de 3072 coeurs CUDA avec 8 Go de GDDR6 en 17 Gbps et un bus 128-bit amenant sa bande passante à 272 Go/s. Son intérêt est de rester sur un TDP de 115W seulement et de profiter d'un tarif de 349 euros.

Après cette carte, Nvidia doit compléter son arsenal en ouverture de gamme avec la RTX 4060 Ti dotée de 16 Go de mémoire GDDR6, cette fois positionnée à 549 euros, et toujours attendue pour le mois de juillet.