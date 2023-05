C'était attendu pour le mois de mai 2023 et Nvidia n'a pas manqué le rendez-vous pour étoffer sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 40 avec architecture Ada Lovelace.

La firme a donc annoncé les cartes Nvidia GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti qui viennent couvrir son entrée de gamme (même si une RTX 4050 desktop reste possible plus tard dans l'année) au moment même où AMD fait de même en dévoilant sa Radeon RX 7600.

Les fuites avaient vu juste en prédisant trois modèles : la RTX 4060 avec GPU AD107 de 3072 coeurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6 et la RTX 4060 Ti en AD106 de 4352 coeurs CUDA avec 8 ou 16 Go de GDDR6.

Le jeu en 1080p avec les dernières technologies graphiques

Les versions Ti offrent une bande passante mémoire de 288 Go/s, ramenée à 272 Go/s pour le modèle non Ti, avec des capacités de traitement de 22 TFLOPS pour les premières (contre 16 TFLOPS pour la RTX 3060 Ti) et 15 TFLOPS pour la seconde.

Avec des TDP de 160W et 115W respectivement, elles se montrent plus performantes que les cartes graphiques Ampere de génération précédente (qui consomment 200W et 170W).

Grâce à Ada Lovelace, elles profitent des dernières avancées en matière de ray tracing et d'upscaling en DLSS3 mais restent taillées pour du jeu en 1080p. Les performances seront jusqu'à plus de 2 fois supérieures à celles de la série RTX 3060 / RTX 3060 Ti pour une consommation d'énergie moindre.

De 330 à 550 euros

Nvidia a annoncé des tarifs de 299 dollars pour la RTX 4060 et de 399 dollars pour la RTX 4060 Ti 8 Go et 499 dollars pour la RTX 4060 Ti. Les tarifs français seront les suivants :

Nvidia GeForce RTX 4060 8 Go : 329 euros

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go : 439 euros

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 Go : 549 euros

La carte Nvidia RTX 4060 Ti 8 Go arrive sur le marché dès ce 24 mai 2023 tandis que les RTX 4060 Ti 16 Go et RTX 4060 8 Go seront disponibles durant le mois de juillet.